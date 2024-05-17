الجمعة 17 مايو 2024
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طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه في المنزل بطريقة الشيف أميرة شنب

ارز باللبن
ارز باللبن

 الأرز باللبن بالكريم شانتيه واحدة من أكثر وصفات الحلويات المحببة إلى الأسرة المصرية، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار تبحث الكثير من ربات البيوت عن تقديم أكبر كمية من الأكل لأسرهن وكل مرة بطعم مختلف ومتنوع ومميز، مما جعلنا ننشر طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

وفي تلك السطور يقدم “الدستور” كيفية عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه حسب وصفة الشيف أميرة أبو شنب في المنزل لأنها تعتبر وصفة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها في أي ومفيدة جدا للجسم وتمده بالبروتينات والفيتامينات الضرورية التي يحتاجها.

مكونات طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه:

الأرز: كوب أرز.
الماء: 2 كوب ماء مغلي.
القرفة: 2 قرفة عود.
السكر: ربع كوب سكر.
اللبن : 500 ملي لبن حليب.
القشطة: نصف كوب قشطة بلدي.
الكريمة: 500 ملي كريمة.
الفانيليا: ملعقة صغيرة فانيليا بودرة.
المستكة: 5 فصوص مستكة.
النشا: 1 ملعقة كبيرة نشا.
الكريم الشانتيه: علبة كريم شانتيه بودرة.
ايس كريم بالفانيليا: علبة بودرة آيس كريم فانيليا.
الفستق: ربع كوب فستق مجروش.
القرفة: 1 ملعقة كبيرة قرفة.

طريقة تحضير الأرز باللبن بالكريم شانتيه:

الخطوة الأولى:
اغسلي الأرز جيداً وينقع ٥ دقائق.

الخطوة الثانية:
ضعي الماء في إناء عميق على النار حتى يغلي.

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الخطوة الثالثة:
أضيفي الأرز المغسول إلى الماء المغلي.

الخطوة الرابعة:
تقليب الأرز على نار متوسطة حتى ينضج تمامًا.

الخطوة الخامسة:
صفّي الأرز من الماء واتركيه جانباً.

الخطوة السادسة:
ضعي الأرز في الإناء مرة أخرى على نار هادئة.

الخطوة السابعة:
أضيفي اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على القوام المطلوب.


الخطوة الثامنة:
أضيفي الكريم شانتيه إلى الخليط وقلبي جيدًا.


الخطوة التاسعة:
ذوّبي النشا في الماء ثم أضيفيه إلى الخليط على نار هادئة، مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه كثيفًا.

الخطوة العاشرة:
أضيفي الآيس كريم والمكسرات إلى الخليط وقلبي جيدًا.

الخطوة الحادية عشرة:
وزّعي الأرز باللبن في أطباق التقديم.


الخطوة الثانية عشرة:
غطّي الأطباق بورق التغليف البلاستيكي بينما هو دافئ.
ضعي الأرز باللبن في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين قبل التقديم.

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