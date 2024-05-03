الجمعة 03 مايو 2024
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خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكريب في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

الكريب
الكريب

طريقة عمل الكريب الحادق واحدة من وجبات الغداء المحببة إلى الأسرة، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحثن عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل الكريب الحادق في المنزل.

وفي تلك السطور يقدم “الدستور” كيفية عمل الكريب الحادق في المنزل لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء أو المخلل.


طريقة عمل الكريب

 مقادير عجينة الكريب

الدقيق: 1 كوب دقيق أبيض فاخر متعدد الأغراض.

الحليب: 1 كوب من الحليب كامل الدسم.

الملح: ربع ملعقة صغيرة من الملح.

السكر: 1 ملعقة صغيرة من السكر.

البيض: عدد 1 حبة بيض أحمر كبيرة.

الفانيليا: ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

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طريقه تحضير الكريب

الخطوة الأولى:
في وعاء مناسب نضيف الحليب والبيض والفانيليا والملح ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.


الخطوة الثانية:
نضيف الدقيق ونقلب جيدًا حتى يمتزج الخليط.


الخطوة الثالثة:
يجب تحضير طاسة غير لاصقة ونقوم بدهنها بقليل من الزيت.

الخطوة الرابعة:
نقوم بإضافة كمية صغيرة من الخليط بواسطة كوب معياري ونفرد الخليط ونتركه لمدة 30 ثانية ثم نقوم بتسويته على الوجه الآخر لمدة 30 ثانية أخرى.

الخطوة الخامسة:
بعد الانتهاء من الكمية نقوم بحشو الكريب بالبانيه المقلي  وشرائح الفلفل والقليل من المايونيز والكاتشب والجبنة الشيدر أو الموزاريلا.

الخطوة السادسة:
نغلق الكريب على شكل مثلث ونقوم بوضعه مرة أخرى في الطاسة أو الجريل لمدة دقيقة ليصبح مقرمش ولونه ذهبي

وأيضًا من الممكن اختيار الحشو على حسب الرغبة أو المتاح.

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طريقة عمل الكريب في المنزل 2024

طريقة عمل الكريب الحلو 

بنفس مكونات عجينة الكريب ونفس طريقة التحضير يمكنك تحضير الكريب الحلو، ولكن مع اختلاف الحشو فمن الممكن حشوه بالشيكولاتة النوتيلا وتزيينه بشرائح الموز أو الفراولة.

أو من الممكن تحضير حشوة من الكريم شانتيه الخفيف أو القشطة مع رشة قرفة ووضع قطع من التفاح عليها.

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