Kora live بث مباشر مباراة ليفربول و ليستر سيتي الان اونلاين بدون تقطيع

Liverpool Vs. Leicester

ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

سيقود مدرب ليستر سيتي فريقه ضد ليفربول يوم السبت على ملعب أنفيلد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بعد سبع مباريات ، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

سيعود رودجرز إلى أنفيلد لأول مرة منذ طرده ليفربول كمدير في أكتوبر 2015 بعد ثلاث سنوات. كيف سيستقبله حشد أنفيلد هو واحد من أهم القصص القادمة إلى اللعبة.

حصل ليستر سيتي على 31 نقطة منذ تولي رودجرز الموسم الماضي. جمع ليفربول (49) ومانشستر سيتي (46) المزيد من النقاط في هذا الوقت.

يستمتع ليفربول حاليًا بمجموعة من 16 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. الفوز على ليستر سيتي سيحقق فوز فريق ريدز في مباراة واحدة من سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في الدوري الممتاز.