الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

زيارة طلبة "آداب القاهرة" لموقع محطة الضبعة النووية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة وبالتعاون مع جامعة القاهرة زيارة ميدانية لطلبة كلية الآداب برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لموقع المحطة النووية بالضبعة يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتحقيق التواصل الفعال مع الأطراف المعنية بمشروع الضبعة ومنها الجامعات والمراكز البحثية المصرية بشأن مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة، وفي سبيل تفعيل الدور الوطني لنشر الثقافة النووية والعناية بالتقبل الجماهيري للمشروع.

وبدأت الزيارة بإلقاء محاضرة استعرضت أهم معالم الانجازات التي شهدها مشروع محطة الضبعة النووية، أعقبها زيارة ميدانية للتعرف على مختلف الأعمال والأنشطة التي تتم بالموقع، حيث قام الطلاب بزيارة الوحدة النووية الأولى بالموقع واستمعوا إلى شرح من المختصين بهيئة المحطات النووية عن الموقف التنفيذي والإنجازات المحققة على أرض الواقع لإتمام تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.
وأشاد وفد جامعة القاهرة بما شاهدوه من انجازات غير مسبوقة بمشروع انشاء محطة الضبعة النووية، وقد أعرب الطلاب عن مدى امتنانهم لتنظيم تلك الزيارةـ 
وأهدى وفد جامعة القاهرة درعًا تذكاريًا باسم كلية الآداب للأستاذ الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة تقديرًا لمجهودات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ودورها الوطني في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية تحت رئاسته.

هيئة المحطات النووية الكهرباء توليد الكهرباء مشروع الضبعة مشروع المحطة النووية بالضبعة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور أمجد الوكيل

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