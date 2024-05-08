لقاء تحفيزى لرئيس وقيادات "كهرباء الإسماعيلية" قبل لقاء منتخب السويس

عقد المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، رئيس مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية، الأربعاء، اجتماعًا مع المدير الفني للفريق الأول ياسر الكناني ومصطفي هنداوي مدير الكرة؛ لمتابعة استعدادات الفريق للمباراة المقبلة لما تمثله من أهمية كبيرة ونقطة فاصلة في مسيرة النادي للصعود لدورى الأضواء والشهرة.

قال رئيس مجلس إدارة كهرباء الإسماعيلية إن فريق كهرباء الإسماعيلية أصبح محط أنظار الجميع وليس قطاع الكهرباء، فقط، أو الإسماعيلية بوجه خاص، مشيرًا إلى أن النادي يحظى بدعم ومساندة كبيرة من الجميع بفضل ما تم تحقيقه من إنجازات وآخرها إشادة رئيس وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر بالمجهودات والنتائج التي تم تحقيقها خلال الجمعية العامة لمناقشة موازنة الشركة.

وشدد على ضرورة تكاتف الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة والتأهل للدوري الممتاز الذى أصبح على بعد خطوة بسيطة من الفريق، منوها إلى أن المسئولية أصبحت علي عاتق كل من في المنظومة الرياضية بالنادي دون أي إستثناء.

وطالب المدير الفني ومدير الكرة العمل علي إعداد اللاعبين وتحفيزهم معنويا وبدنيا لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث المؤهلة لدوري الترقي قائلا:"نادي كهرباء الإسماعيلية أصبح في حتة تانية" ٠

وأكد أن الحفاظ علي النجاح له ضريبة كبيرة مع التأكيد على ثقتى التامة في الأداء البطولي والرجولي المرتقب من الجهاز الفني واللاعبين كى يثبتوا نجاحهم بجدارة فى الصعود والمنافسة خاصة بعد تحقيقهم نجاحات كبيرة خلال المواجهات الماضية والتي انتهت بتحقيق الفريق الصعود للمرة الأولى في تاريخه لدوري المحترفين.

اختتم رئيس وقيادات كهرباء الإسماعيلية لقائهم الجهاز الفني واللاعبين بالتقاط صور فوتوغرافية بمناسبة الصعود لدورى المحترفين قام بإعدادها المركز الإعلامى للنادى بالتنسيق مع مدير الكرة والجهاز الإدارى للفريق.

حضر الاجتماع لفيف من القيادات يتقدمهم المحاسب عزت ابراهيم رئيس قطاعات الشئون المالية والتجارية بالشركة ونائب رئيس مجلس إدارة النادي، علي خلاف النقابي البارز وعضو مجلس إدارة النادي، المحاسب سعد مجدي أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة النادي وشريف عابدين مدير عام العلاقات العامة بالشركة وعضو لجنة متابعة النادي.