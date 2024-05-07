الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

هل تنجح الحكومة فى "الثانوية"؟.. فترة تخفيف جديدة للأحمال خلال امتحانات 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تعديل مواعيد خطة تخفيف الأحمال، حيث سيبدأ تطبيق التخفيف من الثالثة مساءً وحتى السابعة مساءً بدلًا من الجدول السابق، وذلك استجابةً لحاجة الطلاب والمدارس للكهرباء خلال فترة إجراء امتحانات الثانوية العامة.

وتعد امتحانات الثانوية العامة من أهم الفعاليات التعليمية في مصر، حيث يشارك فيها آلاف الطلاب في جميع أنحاء البلاد، ومن المعروف أن تلك الفترة تتزامن مع فترات ذروة استهلاك الطاقة، حيث يحتاج الطلاب إلى الكهرباء للدراسة والاستعداد للامتحانات، سواء في المدارس أو في المنازل.

وقررت وزارة الكهرباء تعديل مواعيد خطة تخفيف الأحمال لتشمل فترة الاستعداد والإجراء لامتحانات الثانوية العامة، حيث سيتم تطبيق التخفيف من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 7 مساءً بدءًا من غدٍ 8 مايو وحتى 20 يوليو 2024 وهي الفترة التي تشهد نشاطًا مكثفًا من الطلاب واستخدامًا متزايدًا للكهرباء.

ويعتبر قرار تعديل مواعيد خطة تخفيف الأحمال في مصر استجابةً مهمة لاحتياجات الطلاب والمدارس خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، يظهر هذا القرار التفهم الكامل من الحكومة لأهمية توفير البيئة المناسبة للتعليم والنجاح  للشباب المصري.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تعديل مواعيد تخفيف الأحمال وفقًا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليًا من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية، وذلك من 8 مايو 2024 وحتى 2024/7/20.

وقالت الشركة إنه حرصًا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناءً على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الثالثة مساءً وحتى السابعة مساءً موزعة على مستوى مناطق الجمهورية، بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة على ساعتين، بدءًا من تاريخ 2024/5/8 وحتى 2024/7/20.

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