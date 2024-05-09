"الطاقة الذرية" تختتم ورشة عمل استخدام المواد البوليميرية بالإشعاع في التطبيقات الطبية

اختتمت اليوم ورشة العمل عن “استخدام المواد البوليميرية المطورة بالإشعاع في التطبيقات الطبية الحيوية من أجل حياة أفضل”، والتي نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية والتي عقدت على مدار خمسة أيام.

حضر الختام الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور يحيى شخاترة ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية، والدكتورة أماني إسماعيل، رئيس قسم كيمياء البوليمرات والمنسق الوطني للورشة.

وصرحت الدكتورة أماني إسماعيل، في ختام الورشة، بأن الورشة قد حققت أهدافها بتنوع المحاضرات النظرية والتي شملت مجالات متعددة وبمشاركة مجموعة متميزة من علماء هيئة الطاقة الذرية وبعض الجهات المصرية، ثم تلاها التدريب العملي للمشاركين في ختام الورشة على بعض التقنيات المتوافرة بمعامل هيئة الطاقة الذرية بموقع مدينة نصر عن استخدام المواد البوليميرية المطورة بالإشعاع، والتي شملت زيارة مجموعة من المعامل المتخصصة بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع وقد بدأت بزيارة معمل الهيدروجيلات الحيوية حيث قام فريق المعمل بتدريب المشاركين علي تقنيات تحضير نماذج للضمادات الجراحية سواء المستخدمة لوقف النزيف الشديد او المساعدة في التعجيل بشفاء الجروح بدون ندبات، كذلك تحضير نموذج لموصلات الدواء الذكية الطافية وكذلك تحضير هيدروجيلات كدعامات لبناء العظام.

تدريب عملي بمعمل الكيمياء الحيوية

تلى ذلك التدريب العملي بمعمل الكيمياء الحيوية لتقييم كفاءة الضمادات التي تم تحضيرها في معمل الهيدروجيلات الحيوية باستخدام نموذج الفئران، ثم تم زيارة معمل المكافحة الطبيعية والتدريب علي استخراج بعض الزيوت العطرية والمستخلصات الطبية من النباتات الطبية المستخدمة في علاج الجروح ووقف النزيف وكأدوية لبعض الامراض. كما تم زيارة المعامل المركزية والتي تحتوي على أحدث الأجهزة العلمية، وختامًا تم زيارة المعجل الالكتروني ووحدة التشعيع الجامي للأغذية والأدوات الطبية بمدينة نصر.

وقدم الدكتور حسن صالح، رئيس شعبة التشعيع الصناعي، في ختام الورشة، عرضا متميزا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المواد البوليمرية، كما قدم دكتور محمد كسبر عرضا عن استخدام المواد البوليمرية لتطبيقات تدعيم وجراحات العظام، والدكتورة راندة دياب عرضا عن تطور استخدام المواد البوليمرية المحضرة بالإشعاع في تطبيقات زراعة الأنسجة في العظام.

وصرح الدكتور يحيي شخاترة ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، بأن ورشة العمل قد حققت أهدافها ونجحت في تبادل الخبرات بين المشاركين من الدول العربية، وعرضت الخبرات المصرية الرائدة في هذا المجال والذي يركز على استخدام المواد البوليميرية المطورة بالإشعاع في المجالات المختلفة لخدمة المجتمع.

وصرح الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، في ختام الورشة، بأنه تم مشاركة خبرات الهيئة في المجالات المختلفة لتطبيقات المواد البوليمرية المعالجة بالإشعاع ومركباتها المتطورة والتي تستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الطبية الحيوية، وأن الهيئة ترحب دائمًا باستضافة الأخوة من الدول العربية لنقل الخبرات ولفتح أفاق للتعاون بين الدول العربية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.



وفي ختام الدورة، سلم الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، الشهادات للمشاركين من الدول العربية ومصر.