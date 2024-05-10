الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أيمن يونس لـ"شيكابالا": "لازم تهز شباك نهضة بركان في القاهرة"

شيكابالا
شيكابالا

وجه أيمن يونس نجم نادي الزمالك الأسبق، رسالة لـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم للقلعة البيضاء.

ويأتي ذلك، قبل ساعات قليلة، على مواجهة الزمالك المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي، في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفيدرالية

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره نهضة بركان المغربي، في تمام العاشرة مساء بعد غدا الأحد، على ستاد البلدي لبركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

ويغيب شيكابالا عن مواجهة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في نهائي الكونفيدرالية، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهة دريمز الغاني في نصف النهائي من المسابقة ذاته.

وتقام مواجهة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، على لقب نهائي الكونفيدرالية، يوم 19 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

ونشر “يونس” عبر حسابه على منصة “إكس” صورة لـ “شيكابالا” وكتب عليها:” الأسطوره شيكابالا الكابتن.. اكيد سنفتقدك في المباراة الاولى ولكن لن نسمح لك في مباراة العودة”.

وأضاف: "لازم تكون في الملعب لازم تهز شباك نهضة بركان المنافس المحترم.. لازم تعطي للفريق الثقة والروح القتالية والرغبة والكفاح من أجل الحصول على الكأس".

واختتم:" بداية الطريق السليم من هذه اللحظة".

رسالة أيمن يونس المؤثرة لشيكابالا قائد الزمالك

وكانت بعثة الزمالك برئاسة حسن لبيب، رئيس مجلس الإدارة، وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر أمس الخميس.

ويرافق البعثة كل من حسام المندوه، أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر – إبراهيما نداي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

محمود عبد الرازق شيكابالا الزمالك نهائي الكونفيدرالية شيكابالا نهضة بركان المغربي

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