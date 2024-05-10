فلاش باك.. الزمالك يتوج بطلًا لـ"الكونفيدرالية" لأول مرة على حساب نهضة بركان

في عام 2019 وبعد غياب 16 عامًا منذ فوزه بكأس السوبر الإفريقي عام 2003 نجح الزمالك في استعادة الألقاب الإفريقية والفوز ببطولة الكونفيدرالية على حساب نهضة بركان المغربي عندما فاز عليه بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الذهاب في المغرب بفوز نهضة بركان (1-0) وفوز الزمالك بنفس النتيجة في مباراة العودة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

نهضة بركان يفوز في ملعبه بهدف

مباراة الذهاب أقيمت يوم 19 مايو 2019 بالملعب البلدي في مدينة بركان وأدار المباراة الحكم الزامبي جان سيكاوزي وانتهت بفوز الفريق المغربي بهدف سجله لابا كودجو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

خاض الزمالك المباراة في ظروف صعبة تمثلت في غياب حارسه الأساسي محمود جنش بسبب الإيقاف ولم يكن في القائمة سوى الحارس الصاعد عمر صلاح الذي تحمل المسئولية بشجاعة وظهر بمستوى طيب.

مثل الزمالك: عمر صلاح وحمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد مصطفى زيزو "إبراهيم حسن ق68"، ومحمود عبدالعزيز وطارق حامد ومحمود كهربا "محمد إبراهيم ق79" ويوسف أوباما وعمر السعيد.

مباراة الزمالك ونهضة بركان عام 2019

ركلات الترجيح تمنح اللقب للزمالك

وأقيمت مباراة العودة يوم 26 مايو 2019 باستاد برج العرب بالإسكندرية وأدارها الحكم الإثيوبي تسيما بامالاك الذي احتسب ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 56 سجل منها محمود علاء هدف المباراة الوحيد ليتعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 1-1 ويحتكمان لركلات الترجيح.

في الركلة الأولى سجل خالد بوطيب للزمالك ونجح محمود جنش في التصدي للكرة التي سددها حمدي العشيري، لاعب نهضة بركان.

وفي الركلة الثانية سجل محمود علاء للزمالك وتمكن جنش من التصدي للكرة التي سددها إسماعيل المقدم، لكن الحكم قرر إعادة الركلة ونجح المقدم في التسجيل.. وفي الركلة الثالثة سجل عبدالله جمعة للزمالك ولابا كودجو لنهضة بركان وفي الركلة الرابعة سجل يوسف أوباما للزمالك ويوسوفو دايو للفريق المغربي وتعلقت القلوب والأبصار بأحمد مصطفى زيزو وهو يتقدم لتنفيذ الركلة الخامسة، لأن نجاحه في التسجيل يعنى فوز الزمالك باللقب وتقدم زيزو بثبات وسدد الكرة على يمين الحارس ليفوز الزمالك بالبطولة.

مثل الزمالك: محمود جنش ومحمد عبدالغنى ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة وإبراهيم حسن "أحمد مصطفى زيزو ق70" وطارق حامد ومحمد إبراهيم "محمود عبدالعزيز ق83" ومحمود كهربا ويوسف أوباما وحميد أحداد "خالد بوطيب ق 88".