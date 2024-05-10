من المغرب.. "جوميز" يحدد موعد مران الزمالك استعدادا لـ نهضة بركان

حدد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت المغرب العاشرة بتوقيت القاهرة، لخوض الفارس الأبيض مرانه على ملعب أكاديمية بركان، استعدادًا لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره نهضة بركان المغربي، في تمام العاشرة مساء بعد غدا الأحد، على ستاد البلدي لبركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

بينما تقام مواجهة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، على لقب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، على ستاد الرعب (القاهرة الدولي).

وكانت بعثة الزمالك برئاسة حسن لبيب، رئيس مجلس الإدارة، وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر أمس الخميس. ويرافق البعثة كل من حسام المندوه، أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر – إبراهيما نداي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.