الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نقيب الإعلاميين يشيد بجهود الرئيس السيسي دعمًا للقضية الفلسطينية

الدكتور طارق سعده
الدكتور طارق سعده

أعرب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقوم بجهود حثيثة من أجل إحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية رغم كل التحديات التي تواجهها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدان سعدة التصعيد المستمر الذي يقوم به الكيان الصهيوني المحتل في مدينة رفح الفلسطينية وهو ما يهدد حياة أكثر من مليون ونصف فلسطينى.

واوضح أن هذا التصعيد هدفه تصفية القضية الفلسطينية وهو ما يؤثر على السلام والأمن الدوليين ويجر المنطقة إلى بركان يفجر الأوضاع في كافة الأراضي الفلسطينية.

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نقيب الإعلاميين مهنئًا الرئيس السيسى بفترة رئاسة جديدة: يسير بخطة ثابتة نحو الجمهورية الجديدة

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نقيب الإعلاميين: موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية ومستعدون لكل السيناريوهات


وأكد طارق سعده على ثبات موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين قسريا والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل مما يستدعي ضرورة أن تتكاتف كافة المؤسسات الأممية والدول الراعية للسلام من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل.


واشار نقيب الإعلاميين الي أن تصويت 143دولة لصالح قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يؤكد وجود رغبة حقيقية من أغلبية دول العالم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تنهي الصراع القائم وتعيد عملية السلام الي مسارها الصحيح.


وطالب نقيب الإعلاميين جموع المصريين بالالتفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتخذه من قرارات في هذا الشأن.

الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين مجلس الشيوخ القيادة السياسية السيسي عملية السلام فلسطين

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