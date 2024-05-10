الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هشام إبراهيم لـ"الشاهد": الحروب غير المباشرة تؤثر بالسلب على اقتصادات الدول

هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

أكد هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن إسرائيل اعتادت على قتل المدنيين في حروبها مع المنطقة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": الحروب غير المباشرة تؤثر بالسلب علي اقتصادات الدول.

وأضاف: "ليس هناك فرق كبير بين مستوي المواطن ودخله وإنفاقه وحال الدولة ككل لأن الوضع الاقتصادي الجيد على مستوى الدولة ينعكس إيجابيًا على حال المواطن والاقتصاد الذي يواجه مشاكل وصعوبات ينعكس على حياة المواطن لأن في النهاية الاقتصاد الأساسي فيه هي الموازنة العامة للدولة والتي تخدم على كل شىء من تعليم وصحة ومأكل ومشرب، وبالتالي كل ما الاقتصاد يواجه صعوبات كل ما المواطن يتأثر، فعندما يتأثر اقتصاد الدولة بفعل أزمات وحروب بالتأكيد أن حياه المواطن تتأثر ويكون التأثير مباشرا".

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