الخلافات تدفع بائع خردة لقتل زميله وأشعل النيران في جثته بطنطا

تجري النيابة العامة بطنطا تحقيقات موسعة مع بائع خردة بعد قتل زميله وإشعال النيران فيه لإخفاء معالم الجريمة، والتخلص من الجثة في منطقة أرض الصاري.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا بالعثور على جثة متفحمة ملقاه بأرض الصاري بمنطقة سيجر أول طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لبائع خردة وبها حروق شديدة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زميل المجني عليه لخلافات بينهما، حيث استدرجه لمكان الواقعة، وأنهى حياته وأشعل النيران في الجثة، تم ضبط المتهم واقتياده للقسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.