"تسونامى دبلوماسى".. تقرير بريطانى: تزايد عزلة إسرائيل بسبب الحرب على غزة

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن تصرفات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أثارت غضبا دوليا وجعلت من التسونامي الدبلوماسي الذي تم التهديد به منذ فترة طويلة حقيقة واقعة.

ولفتت الصحيفة إلى أن تزايد عزلة إسرائيل بسبب الحرب في غزة وتصاعد عنف المستوطنين.

تسونامي دبلوماسي يهدد منذ فترة طويلة على جبهات متعددة

وأوضحت الصحيفة: تواجه إسرائيل "تسونامي دبلوماسي" يهددها منذ فترة طويلة على جبهات متعددة بسبب تعاملها مع الحرب في غزة والارتفاع غير المسبوق في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وسط إعلانات العقوبات الشهرية تقريبًا من العواصم الأمريكية والأوروبية بسبب عنف المستوطنين، والتي وسعت نطاقها تدريجيًا، تدرك صحيفة الجارديان أن هناك المزيد من الأهداف المحتملة قيد النظر.

واستهدفت العقوبات حتى الآن أفرادًا ومنظمات متطرفة، وكان آخرها صديقًا ومستشارًا مثيرًا للجدل لإيتامار بن جفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف.

في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أنها ستوقف شحنة من الذخائر الثقيلة لإسرائيل بسبب إصرار بنيامين نتنياهو على المضي قدما في هجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قالت أيرلندا وإسبانيا إنهما ملتزمتان بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

ضغوط أوروبية من أجل فرض حظر تجاري

وبحسب التقرير فقد تتزايد الضغوط أيضًا في أوروبا من أجل فرض حظر تجاري على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

قال ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا - التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي - إنه يبحث عن حلفاء ذوي تفكير مماثل للضغط من أجل فرض حظر تجاري، بحجة أن إسرائيل قد انتهكت ضمانات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي. اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

من جانبها، أعلنت تركيا، التي كانت لها علاقة معقدة منذ فترة طويلة مع إسرائيل، حظرها التجاري الكامل مع إسرائيل، على الرغم من ظهور تقارير هذا الأسبوع عن مهلة مدتها ثلاثة أشهر للتجار الأتراك، وهو ما نفته أنقرة.

وفي أمريكا الجنوبية، شهدت إسرائيل أيضًا سلسلة من الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية أو خفضت مستوى الاتصالات، حيث أصبحت كولومبيا ثاني دولة في أمريكا الجنوبية بعد بوليفيا تقطع علاقاتها.

وفي أماكن أخرى، تخضع إسرائيل للتحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، التي تدرس بحسب تقارير إصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين كبار، وفي محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، التي تحقق في شكوى بشأن الإبادة الجماعية والتحريض على الإبادة الجماعية قدمتها جنوب أفريقيا. ضد إسرائيل.

تابع التقرير لقد تعرض "تسونامي دبلوماسي" ضد إسرائيل - وهو التحذير الذي صاغه لأول مرة رئيس الوزراء السابق إيهود باراك عندما كان وزيرا للدفاع في عهد نتنياهو - للتهديد كثيرا، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذه على الإطلاق.

وعلى الرغم من التعبير الواسع النطاق عن الدعم الدولي لإسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، فإن سلوكها في الحرب في غزة، بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أعمال العنف المؤيدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، أدى بسرعة إلى تفاقم الإحباطات المتفاقمة منذ فترة طويلة بسبب رفض نتنياهو للتدخل. والتفكير في أي تقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وواصلت حكومته المضي قدمًا على الرغم من التحذيرات الصريحة، بما في ذلك في مارس/آذار من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن البلاد تخاطر بمزيد من العزلة العالمية إذا هاجمت مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة.

وبينما حاول كبار المسئولين الإسرائيليين أن يكونوا متفائلين في مواجهة الضغوط الدولية، قائلين إنهم سيواصلون القتال بمفردهم، فإن العديد من التحركات لها عواقب واقعية على دولة تواجه مشاكل اقتصادية بسبب الحرب.

يقول يوسي ميكيلبيرج، من مركز أبحاث تشاتام هاوس: "ما حدث في الأشهر القليلة الماضية هو تراكم لكثير من الأشياء التي كانت في طور التنفيذ منذ سنوات". “لقد ظل الخبراء يحذرون منذ سنوات من خطر الانهيار الداخلي وأن الوضع [بين إسرائيل والفلسطينيين] غير قابل للاستمرار.

وبينما يرى ميكيلبيرج التحرك التركي في سياق العلاقة المتوترة بين نتنياهو وأردوغان، والتي تعود إلى الهجوم الإسرائيلي القاتل على أسطول المساعدات التركي إلى غزة في عام 2010، فإن التشديد الأخير للمواقف في أوروبا والولايات المتحدة “غير مسبوق حقًا”.