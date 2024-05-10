الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يهزم الزمالك 83-80 ويتأهل لنهائي دوري السوبر للسلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري السوبر، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 83-80 في ثالث مباريات سلسلة نصف النهائي.

وتفوق الأهلي بنتيجة 3-0 بعد فوزه في المباراة لأولى بنتيجة 79-60 وفي المباراة الثانية بنتيجة 76-71.

الأهلي نجح في إنهاء الربع الأول متقدمًا على الزمالك بفارق ضئيل بنتيجة 24-21.

وفي الربع الثاني، انقلب الحال لصالح الزمالك الذي أنهى الربع الثاني بنتيجة 49-38 بفارق 11 نقطة.

وعاد الأهلي في الربع الثالث ليقلب النتيجة لصالحه 61-59 بفارق نقطتين فقط.

واشتعلت المباراة في الربع الرابع، حتى نجح الأهلي في توسيع الفارق في الدقيقة الأخيرة إلى 4 نقاط لتصبح النتيجة 82-78.

وقبل نهاية المباراة بـ4 ثواني أصبحت النتيجة 82-80 لصالح الأهلي.

وحصل الأهلي على نقطة إضافية لتنتهي المباراة بنتيجة 83-80، ويتأهل المارد الأحمر إلى نهائي الدوري.

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