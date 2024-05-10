الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يواجه الأهلى فى مباراة الفرصة الأخيرة بنصف نهائى دورى كرة السلة

الأهلي هزم الزمالك
الأهلي هزم الزمالك مرتين في نصف نهائي دوري كرة السلة

يسعى الأهلي لحسم تأهله لنهائي دوري كرة السلة عندما يواجه الزمالك في التاسعة مساء اليوم بصالة برج العرب بالإسكندرية في المباراة الثالثة بينهما في الدور نصف النهائي.

وتقام المباريات بنظام “best of 5” حيث يلتقى كل فريقين خمس مرات، ويصعد الفريق الفائز في 3 مواجهات للدور النهائي.

وحسم الأهلي المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 79 – 60 وفاز في المباراة الثانية 76 – 71 وفي حالة فوز الأهلي الليلة سيتأهل رسميا لنهائي الدوري أما إذا فاز الزمالك فسيلتقي الفريقان في المباراة الرابعة يوم الأحد المقبل.

واحتل الأهلي بقيادة مدربه الإسباني أوجستي بوش المركز الثاني في دوري السوبر خلف الاتحاد السكندري برصيد برصيد 25 نقطة من الفوز في 11 مبارة وخسارة ثلاث مباريات.

وحسب نظام البطولة التقي الأهلي في الدور ربع النهائي فريق الاتصالات الذي احتل المركز السابع في دوري المحترفين ولم يجد الأهلي صعوبة في الفوز بثلاث مباريات متتالية بنتائج 83 – 70 و89 – 69 و63 – 57.

وبعيدا عن الدوري نجح فر يق الأهلي في التأهل لنهائيات دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بسهولة بمجموعة النيل في التصفيات التي أقيمت بالقاهرة لكنه خسر بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 65 -68.

على الجانب الأخراحتل الزمالك بقيادة وائل بدر المركز الثالث في دوري المحترفين برصيد 24 نقطة من الفوز في عشر مباريات وخسارة أربع مباريات وفي الدور ربع النهائي تخطى فريق سموحة بالفوز في ثلاث مباريات متتالية كانت نتائجها 77 – 60 و68 -65 و87 – 56.

وفشل الزمالك في التأهل لنهائي بطولة كأس مصر بعدما خسر في الدور نصف النهائي أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 68 – 76 واكتفي بالحصول على المركز الرابع بعد الهزيمة أمام الجزيرة 77 – 67.

يذكر أن المواجهة الأخرى في الدور نصف النهائي لدوري السلة ستجمع فريقى الاتحاد السكندري والجزيرة وسيلتقيان أيام 24 و25 و27 مايو الجاري.

دوري كرة السلة الاهلى الزمالك وائل بدر الاسباني أوجستي بوش

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