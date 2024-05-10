نصائح للعناية ببشرة الأطفال خلال فصل الصيف

يجلب فصل الصيف المرح باللعب على الشواطئ تحت أشعة الشمس ولكنه يعني أيضًا المزيد من العناية ببشرة الطفل الرقيقة وتلاحظ الامهات أنه مع ارتفاع حرارة الصيف، قد يواجه أطفالهم بعض التحديات الخطيرة للعناية بالبشرة ولكن يمكن التغلب على هذه التحديات.

مع قضاء أيام أطول في الهواء الطلق والتعرض لأشعة الشمس بشكل أكبر، يصبح الحفاظ على صحة بشرة أطفالك وحمايتها أمرًا بالغ الأهمية لتجنب حروق الشمس والجفاف ومشاكل الجلد الأخرى.

وفي مقابلة مع HT Lifestyle، شاركت براسانا فاسانادو، طبيبة الجلدية خمس نصائح أساسية للعناية بالبشرة لضمان حصول أطفالك الصغار على صيف سعيد وصحي.

الحماية من أشعة الشمس:

يعد وضع واقي الشمس أحد أهم ممارسات العناية ببشرة الأطفال في فصل الصيف، قومي باستخدام واقي الشمس واسع النطاق مع عامل حماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30 على جميع البشرة المكشوفة من اطفالك، بما في ذلك الوجه والأذنين والرقبة، وأعيدي تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة، وقومي بتشجيع أطفالك على استخدام النظارات الشمسية والقبعات واسعة الحواف وارتداء قمصان خفيفة الوزن وطويلة الأكمام، خاصة خلال ساعات الذروة للشمس، والتي تتراوح بين الساعة 10 صباحًا و3 مساءً.

تنظيف لطيف:

متعة الصيف غالبًا ما تعني مغامرات والعاب مما يسبب التعرق وللحفاظ على بشرة طفلك نظيفة ونقية، اتبعي روتين تنظيف لطيف،اختاري منظفًا لطيفًا خاليًا من العطور المسببة للحساسية والمصمم للبشرة الحساسة، وقومي بتعليم أطفالك غسل أجسادهم ووجههم، خاصة قبل النوم، سيساعد هذا على إزالة الأوساخ والحفاظ على بشرتهم سعيدة وصحية.

رطبي البشرة كل يوم:

حافظي على بشرة اطفالك سعيدة ورطبة باستخدام مرطب مصنوع خصيصًا لبشرة طفلك الحساسة، ابحثي عن المرطبات التي تحتوي على مكونات مشتقة بشكل طبيعي مثل الصبار وزبدة الشيا التي توفر الترطيب دون انسداد المسام وتساعد على تهدئة البشرة الملتهبة والمتهيجة، ضعيه بعد وقت الاستحمام للحفاظ على الرطوبة والحفاظ على بشرته ناعمة وصحية طوال فصل الصيف، بغض النظر عن نوع بشرة طفلك، فمن الضروري تعليمه أهمية الترطيب والمساعدة في تطويره كعادة صحية يجب ممارستها يوميًا.

الترطيب ضروري:

حرارة الصيف يمكن أن تسبب الجفاف، مما يؤثر على مظهر الجلد بالإضافة إلى الصحة العامة، شجعي أطفالك على شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على الترطيب من الداخل، وقدمي لهم الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار والبطيخ، واحملي معكي زجاجة ماء أينما ذهبتي، وشجعي أطفالك على ترطيب الجسم بشكل متكرر، خاصة عند ممارسة الأنشطة الخارجية.

علاج حروق الشمس:

يمكن أن تكون حرارة الصيف عائقًا للأطفال، ساعديهم على البقاء باردين من خلال الحمامات المنعشة والكمادات الباردة وارتداء الملابس الفضفاضة التي تسمح بمرور الهواء، إذا تعرضوا لحروق الشمس، فإن استخدام مرطب يحتوي على الصبار أو الآذريون أو البابونج يمكن أن يعمل العجائب لتهدئة التهيج والاحمرار.



واقي الشمس:

احمي بشرة طفلك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من خلال وضع واقي شمسي واسع النطاق بمعامل حماية SPF 30 أو أعلى. أعيدي وضعه كل ساعتين، خاصة بعد السباحة أو التعرق، ولا تنسي المناطق التي يتم تجاهلها عادةً مثل الأذنين والشفتين وأعلى القدمين.

التبريد:

ساعدي أطفالك على الاسترخاء بعد اللعب في الهواء الطلق من خلال الاستحمام بالماء البارد، وقومي بترطيب بشرتهم باستخدام غسول لطيف ومرطب لتهدئة أي مناطق معرضة للشمس ومنع الجفاف.

الوعي بالحساسية:

انتبهي لحساسية الجلد المحتملة أو الحساسيات تجاه المهيجات الصيفية الشائعة مثل الكلور أو لدغات الحشرات أو بعض النباتات. احتفظ بمضادات الهيستامين والكريمات المهدئة في متناول اليد للحصول على راحة سريعة في حالة حدوث تهيج.

باتباع هذه النصائح البسيطة للعناية بالبشرة في الصيف، يمكنك التأكد من بقاء أطفالك آمنين وصحيين وسعداء أثناء الاستمتاع باللعب على الشواطئ تحت أشعة الشمس.