الجمعة 10 مايو 2024
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مصر

موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2024

فنون جميلة
فنون جميلة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة، عن موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2024، حيث من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي عن موعد الامتحانات خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، حيث تشترط كليات الفنون الجميلة اجتياز امتحانات القدرات.

اختبارت القدرات لكلية الفنون الجميلة

وتضم اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص "فنون" لـ طلاب الثانوية العامة 2024، الاختبار المهاري ومدته 150 دقيقة، ويجيب الطالب خلال تلك المدة على سؤالين "الرسم والتصميم الابتكاري".

سؤال الرسم

وتحدد اللجنة العليا للتنسيق لطلاب الثانوية العامة 2024، سؤال الرسم من 60 درجة ويكون عبارة عن موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطلاب ومهارته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جدًا في إظهار الشكل.

سؤال التصميم

كما تحدد اللجنة لطلاب الثانوية العامة 2024، سؤال التصميم الابتكاري من 40 درجة وهو عبارة عن موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين معًا في مساحة 15 سم في 20 سم.

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أدوات امتحان قدرات فنون جميلة

يجب على الطالب إحضار الأدوات التالية أثناء تأدية الاختبار:

1- أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

2- أقلام الفلوماستر

3- ألوان خشبية.

4- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

5- ممحاة رصاصي (أستيكة).

6- سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35سم  (اختياري).

شروط التقديم في امتحان قدرات فنون جميلة

يشترط في نجاح طلاب الثانوية العامة 2024، في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص فنون هو حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات (المعرفي + الرسم + التصميم الابتكاري)؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق، حيث يعتبر الطالب لائق عند الحصول على أكثر من 60 درجة من اجمالي 100 درجة.

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قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

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