الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مرادف كلمة "حري".. سؤال مُحير في امتحان العربي للصف الثاني الثانوي 2024

طلاب
طلاب

ازداد بحث الطلبة والطالبات عن مرادف كلمة حري، عبر محرك البحث جوجل، عقب أداء طلاب الصف الثاني الثانوي لامتحان اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد آداء امتحان الصف الثاني الثانوي لامتحان اللغة العربية اليوم.

ما مرادف كلمة حري فى المعجم؟

وتضمن الامتحان معنى كلمة" حرى"، ومن بين الاختيارات: أكرم - أجدر - أيسر - أفصح، ما أثار السؤال حيرة بين الطلاب، وجاء نص السؤال من كتاب الرسائل للجاحظ، وجاء نص الفقرة:

والسرّ- أبقاك الله- إذا تجاوز صدر صاحبه وأفلت من لسانه إلى أذن واحدة فليس حينئذ بسرّ، بل ذاك أولى بالإذاعة، ومفتاح النّشر والهرة، وإنّما بينه وبين أن يشيع ويستطير أن يدفع الى أذن ثانية، وهو مع قلّة المأمونين عليه، وكرب الكتمان، حريّ بالانتقال إليها في طرفة عين.

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ما معني كلمة حري بامتحان الصف الثاني الثانوي

وتسبب هذا السؤال فى وجود تساؤلات عديدة لدى الطلبة حيث احتار الطلبة بين هذه الأسئلة وازداد تساؤلاتهم عن الإجابة الصحيحة، ما دفعهم إلى البحث عبر محرك البحث جوجل، حيث قام أولياء الأمور بالبحث عن معني تلك الكلمات للاطمئنان على إجابات أبنائهم خلال امتحانات الثانوية العامة.

وجاء المعني الصحيح مرادف “أكرم - أجدر - أيسر - أفصح”، ومعني كلمة “حري” هي كلمة “أجدر”، وذلك ووقفا للمعني المذكور فى النص.

طلاب الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية الفصحي اليوم  

وادى طلاب الصف الثاني الثاني امتحان اللغة العربية اليوم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، وتضمنت جزئيات امتحان مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي بالجيزة كلمات حيرت الطلاب من بينها  كلمة حري.

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