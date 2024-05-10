خبراء فلسطينيون يعلقون على تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

علق عدد من الخبراء الفلسطينيين على تحذير مصر بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل بسبب استمرار الحرب ودخول قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

عمر: مصر تضغط لوقف إسرائيل حربها على قطاع غزة



في هذا السياق، قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ورقة قوية للتهديد بإلغائها إذا ما أوقفت إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وخاصة بعد دخولها مدينة رفح التي تقع على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العملية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في رفح قد تهدد الأمن القومي المصري واحتلال معبر رفح وإغلاقه من قبل إسرائيل قد يهدد المنطقة الحدودية والمنفذ الرئيسي الذي يربط قطاع غزة بالأراضي المصرية.

وأشار عمر إلى أن التهديد بإلغاء معاهدة السلام ومطالبة الولايات المتحدة بممارسة ضغط جدي على الحكومة الإسرائيلية، يأتي من باب الحرص المصري والمسئولية الوطنية على التصدي لمشروع تصفية القضية الفلسطينية، إلى جانب إيمان مصر بأن الإدارة الأمريكية لديها القدرة على وقف هذه الحرب وقدرتها على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب الدائرة والعودة لطاولة المفاوضات.

وحول تهديد الإدارة الأمريكية بمنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل إذا أقدمت على تنفيذ عملية عسكرية في رفح، فإن هذا يأتي استجابة لعدد كبير من أعضاء الكونجرس الذي طالبوا بوقف دعم إسرائيل بالأسلحة إلى جانب امتصاص غضب الطلاب المتظاهرين في الجامعات الأمريكية ضد سياسة الإدارة الأمريكية الداعمة لإسرائيل، وخاصة أن تلك المظاهرات تأتي مع قرب إجراء الانتخابات الأمريكية في منتصف نوفمبر القادم.

وأوضح عمر أن أمريكا أصبحت محرجة أمام المجتمع الدولي من جهة ودول الاقليم من جهة أخرى في ظل المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وتراعي مصالحها وعلاقتها في المنطقة الا أنا رغم ذلك ما زالت تحافظ على دعمها ومساندتها لإسرائيل.

واستطرد عمر أن جلسة حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، اليوم، سوف تؤكد إذا ما كانت الإدارة الأمريكية جادة في تهديداتها لإسرائيل أم أنها سوف تستخدم الفيتو أو تعمل على إفشال هذا القرار مع توقعاتي بأن الموقف الأمريكي لن يتغير ولا يتبدل وان كلا الحزبين سواء الجمهورين أو الديمقراطيين هم وجهان لعملة واحدة يتفقان أمام هدف واحد هو حماية دولة إسرائيل وأن كل ما يجري من تباينات هي في إطار الدعاية الإنتخابية وكسب اصوات العرب والمسلمين في أمريكا.

حداد: خطوة الولايات المتحدة بوقف التسليح حول شحنة الذخائر، لن تؤثر على اليمين المتطرف

من جانبها، قالت الدكتور تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، مصر تحاول قدر استطاعتها من خلال جهدها الدبلوماسي والسياسي أن تبذل أقصى درجات التوسط بين المقاومة وإسرائيل للوصول إلى حالة التوافق من أجل ترسيخ هدنة توقف شلال الدم تحديدا في رفح كون اسرائيل تنوي دخولها بشكل تدريجي.

وأضافت حداد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه إضافة إلى تواصل مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف التدخل البري في رفح وايضا استمرار احتلال معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني لما له تأثير سلبي على السكان المحليين في القطاع وايضا يضر في العلاقات المصرية الإسرائيلية ويضر في اتفاقيات كامب ديفيد التي تشير إلى عدم وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية وهذا اختراق للاتفاقية لذا تضغط مصر على الولايات المتحدة الأمريكية حتى تستخدم أوراق نفوذها ضد الاحتلال لوقف تداعيات استمرار الحرب لذا أشارت مصر لالغاء معاهدة السلام مع إسرائيل كون اسرائيل تخرق بند هام فيها ويؤثر على الأمن القومي المصري داخليا وخارجيا.

وأوضحت حداد أن خطوة الولايات المتحدة بوقف التسليح حول شحنة الذخائر، لن تؤثر على اليمين المتطرف الذي ما زال مستمر في تنفيذ مخططاته في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أما عن جلسة الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، قالت حداد إنه سيتم التصويت على القرار لكنه غير ملزم فقط ناحية معنوية للفلسطينيين وقد يتم تأجيل التصويت لعدم اكتمال العدد المجتمع، لافتة إلى أن القرار الملزم فقط في مجلس الأمن الدولي وليس الجمعية العمومية للأمم المتحدة.