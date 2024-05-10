سياسي فلسطينى لـ"الدستور": إسرائيل اخترقت كامب ديفيد ومصر لها الأحقية فى إلغائها

قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن إسرائيل اخترقت اتفاقية كامب ديفيد باحتلالها محور فيلادلفيا وعدم احترام إسرائيل للتحذيرات المصرية بهذا الخصوص ولذلك تملك مصر الأحقية الكاملة في إلغاء المعاهدة من طرفها نتيجة التجاوزات الإسرائيلية لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية السلام ما بين إسرائيل ومصر.

وأضاف أبو لحية في تصريحات خاصة للـ"الدستور"، أنه يرى أن القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية تعي جيدًا مصلحة وطنها وسوف تعمل على كل ما يلزم من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري.

الولايات المتحدة شريك مع إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية لشعبنا الفلسطيني

وأكد أبو لحية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والحديث عن تعليق نوع معين من الذخائر والأسلحة هو لا يتعلق بمصلحة الفلسطينيين بقدر ما هو مصلحة أمريكية، حيث ترى إجماع دولي يعارض احتلال إسرائيل لرفح وبالتالي تحاول الإدارة الأمريكية أن تظهر أنها تحاول منع إسرائيل وفي حقيقة الأمر لا يوجد هذا، حيث مازال الدعم الأمريكي لإسرائيل يتدفق إليها بكل ما تحتاجه من أسلحة وذخائر من أنواع أخرى غير التي تهدد بمنع إيصالها لإسرائيل.

أبو لحية: سيكون هناك تصويت كبير لصالح دعم مشروع قرار عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

وحول توقعاته الخاصة بجلسة عضوية فلسطين بالأمم المتحدة اليوم، قال أبو لحية أتوقع أن يكون هناك تصويت كبير لصالح دعم مشروع القرار فيما يخص قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة وهذا التصويت سوف يسمح بإعادة تقديم طلب العضوية لمجلس الأمن الذي وحده يملك صلاحية قبول أي دولة جديدة في الأمم المتحدة.

وأوضح أبو لحية أن المختلف هذه المرة أن التصويت بالجمعية العامة لقبول فلسطين سوف يكون استفتاء دولي يتعين احترامه من قبل مجلس الأمن وتحديدا من يملكون العضوية الدائمة في المجلس أي من لديهم حق النقض الفيتو، ولذلك سوف يكون أي قرار سلبي في مجلس الأمن هو تحدي جديد للإجماع الدولي الذي يرغب برؤية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بكامل العضوية.

وتصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة وتعزيز مكانتها في المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.