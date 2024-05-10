عماد الدين حسين: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية حاسم.. وسيناء خط أحمر

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إن العلاقات الدبلوماسية بها ما يُسمى بالتناسب، ومصر كانت هادئة وعقلانية وفي نفس الوقت حازمة في ردود أفعالها ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية، وبالتحديد منذ أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية له بقناة "القاهرة الإخبارية": "بعد أيام قليلة من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان هناك اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري، وحدد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو منع التهجير لسيناء، وهو القرار الذي جاء حازمًا وحاسمًا رغم النبرة الهادئة والجيدة التي كانت وما زلت تتحدث بها مصر".

وتابع: "مصر أرسلت رسائل حاسمة وواضحة من مصادر مسئولة لمن يهمه الأمر؛ قادة الجيش الإسرائيلي يدركون دور مصر وخطورة غضبها".