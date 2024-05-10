"كتائب القسام" تفجر نفقًا بقوة صهيونية جنوب غزة ووقوع قتلى وجرحى

للمرة الثانية خلال ساعات قليلة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن استهداف جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام: "تمكنت قواتنا من تفجير عين نفق في قوة صهيونية من سلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاستيلاء على بعض المعدات الخاصة بالقوة في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة".

مقتل 4 جنود وإصابة آخر بجروح خلال معارك بحي الزيتون

وسبق، وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم، عن استهداف مبنى يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نفذنا عملًا عسكريًا مركبًا ومتزامنًا بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح، حيث تم استهداف مبنى يتحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة TBG واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة ياسين 105 واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة RPG أفراد، وإيقاع كامل القوة بين قتيل وجريح".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن وقوع حادثين لجنود جيش الاحتلال ودبابة أخرى أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وذكر موقع حدشوت بزمان الإسرائيلي، مقتل 4 جنود وإصابة عدد آخر بعضهم بجروح خطيرة خلال المعارك البرية في حي الزيتون بمدينة غزة.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قواته بدأت عملية عسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة لمنع حماس من إعادة بناء قواتها هناك، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

أضاف متحدث جيش الاحتلال: "قواتنا لديها ما تحتاج إليه من ذخائر لعملية رفح الفلسطينية وعمليات أخرى مقررة وقواتنا تواصل العمل في شرق رفح الفلسطينية وتعميق العمليات شمال قطاع غزة".

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إن واشنطن تعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستضعف موقف إسرائيل في محادثات الرهائن مع حماس.