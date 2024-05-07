كتائب القسام: قصفنا قوات الاحتلال المتوغلة شرق معبر رفح بقذائف الهاون

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم، عن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ونفذت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أعمال تخريب وتدمير داخل معبر رفح جنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال: نفذنا عملية مباغتة لتحييد عناصر لحماس

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات من الفرقة 162 نفذت عملية مباغتة وفي مناطق محدودة لتحييد أهداف تابعة لمنظمة حماس شرقي رفح.

ورفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد اقتحام جيش الاحتلال مرافق المعبر الواقع جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن هيئة المعابر في غزة، أن حركة المسافرين ودخول المساعدات توقفت بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أنه بات يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر، متابعًا أن القوات الخاصة تمشط المنطقة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته تعمل في منطقة محددة في شرق رفح، وتم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية.

يجدر الإشارة إلى أن دبابات الاحتلال توغلت في مدينة رفح، فجر اليوم، بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حركة حماس لا يلبي مطالبها.

ونفى مراسل فضائية القاهرة الإخبارية بمعبر رفح وجود محاولات نزوح من قبل المواطنين الفلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 20 شهيدًا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.