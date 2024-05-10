غزة تتحدى الحصار.. مبادرة تعليمية للأطفال في بيت لاهيا شمال القطاع

داخل مركز إيواء مدرسة خليفة بن زايد بمنطقة ببيت لاهيا شمال قطاع غزة نفذت مؤسسة اجتماعية مبادرة تهدف لإعادة إحياء المسيرة التعليمية بعد توقفها بالسبب الحرب على القطاع طوال أكثر من سبعة أشهر.

وسلطت قناة "الغد الإخبارية" في تقرير لها على المبادرة التي تستهدف أطفال المرحلة الابتدائية التأسيسية في بيت لاهيا وجباليا، حيث تتبنى فكرة التدريس والتعليم والتهيئة للأطفال وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بالعملية التعليمية.

تعيد الفكرة بعض الأمل للأطفال في ظل الظروف القاسية التي تسيطر على أهل غزة لكنها تحتاج إلى المزيد من الدعم وتكثيف الجهود لخدمة العملية التعليمية بالقطاع الذي دمرت معظم مدارسه.