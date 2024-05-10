الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

غزة تتحدى الحصار.. مبادرة تعليمية للأطفال في بيت لاهيا شمال القطاع

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة التعليمية

داخل مركز إيواء مدرسة خليفة بن زايد بمنطقة ببيت لاهيا شمال قطاع غزة نفذت مؤسسة اجتماعية مبادرة تهدف لإعادة إحياء المسيرة التعليمية بعد توقفها بالسبب الحرب على القطاع طوال أكثر من سبعة أشهر.

وسلطت قناة "الغد الإخبارية" في تقرير لها على المبادرة التي تستهدف أطفال المرحلة الابتدائية التأسيسية في بيت لاهيا وجباليا، حيث تتبنى فكرة التدريس والتعليم والتهيئة للأطفال وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بالعملية التعليمية.

تعيد الفكرة بعض الأمل للأطفال في ظل الظروف القاسية التي تسيطر على  أهل غزة لكنها تحتاج إلى المزيد من الدعم وتكثيف الجهود لخدمة العملية التعليمية بالقطاع الذي دمرت معظم مدارسه.

غزة بيت لاهيا شمال القطاع الغد الأخبارية قطاع غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: أجرينا سلسلة تدريبات هذا الأسبوع لتعزيز الجاهزية على الحدود اللبنانية

ياسمين عبد العزيز لـ"صاحبة السعادة": أنا صاحبة ولادى جدًا

ياسمين عبدالعزيز تبدأ حلقة الجزء الثانى من صاحبة السعادة بـ"أكلة فسيخ ورنجة"

"إوعوا تفضحونى".. إسعاد يونس تتصل بأبناء ياسمين عبدالعزيز خلال حلقة "صاحبة السعادة"

الطبيبة أميرة العسولى تكشف لـ"مساء dmc" حكايات عن عملها البطولى بغزة

أميرة العسولى لـ"مساء dmc": الحس الإنسانى هو ما دفعنى لإنقاذ الحالة فى الفيديو المنتشر

أسامة كمال: اتحاد القبائل العربية حائط صد لمنع زعزعة الاستقرار

طبيب فلسطينى لـ"مساء dmc": الأحداث توالت بشكل سريع منذ السابع من أكتوبر

الأكثر قراءة

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

محمد الباز: مصر جادة فى تهديد إسرائيل بإلغاء "كامب ديفيد"

الفراخ بـ85 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

انطلاق حملة نظافة مكبرة بمنطقة الإيواء ومركز الشباب بعرب المدابغ بأسيوط

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل