الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ياسمين عبد العزيز لـ"صاحبة السعادة": أنا صاحبة ولادى جدًا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز في برنامج صاحبة السعادة

قالت النجمة ياسمين عبد العزيز، إنها صاحبة أولادها بدرجة كبيرة، حيث أنها تمارس دورها كأم وفي نفس الوقت كصديق لهم، وهذا يساهم في تعزيز الثقة بينهم.

 

وأشارت، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" والمُذاع على فضائية dmc في الجزء الثاني، إلى أنه من الخطأ التمبيز بين الأبناء في التربية والمعاملة.

 

وأضافت، أنها زرعت في ابنتها بأنها سندريلا، مؤكدًا أن التربية لابد أن يكون فيها الكثير من الثقة لتفادي المخاطر الخارجية من المجتمع.

 

ونوهت، أنها لا تطبخ لهم، بسبب أنها تعمل، حيث وعدتها خلال الحلقة بأنها ستطبخ لها محشي كرنب، مشيرة أنها لا تتقن فنون الطبخ كما يعتقد البعض.

 

وتحل النجمة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة DMC الفضائية، حيث شهد الجزء الاول من الحلقة الكثير من المواقف المؤثرة مثل الحديث عن علاقتها مع الفنان أحمد العوضي، بالإضافة إلى فقرة الغناء.

ياسمين عبد العزيز صاحبة السعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز وصاحبة السعادة زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي رجوع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أحمد العوضي

مواد متعلقة

"إوعوا تفضحونى".. إسعاد يونس تتصل بأبناء ياسمين عبدالعزيز خلال حلقة "صاحبة السعادة"

الطبيبة أميرة العسولى تكشف لـ"مساء dmc" حكايات عن عملها البطولى بغزة

أميرة العسولى لـ"مساء dmc": الحس الإنسانى هو ما دفعنى لإنقاذ الحالة فى الفيديو المنتشر

أسامة كمال: اتحاد القبائل العربية حائط صد لمنع زعزعة الاستقرار

طبيب فلسطينى لـ"مساء dmc": الأحداث توالت بشكل سريع منذ السابع من أكتوبر

متحدث الحكومة: أوقات تخفيف الأحمال تتم وفق عملية فنية دقيقة لأوقات الذروة

أسامة كمال: مطلوب جهد كبير لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

أسامة كمال: نتنياهو فقد آخر كارت فى يده ويتحمل مسئولية كل مدنى يموت

الأكثر قراءة

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

المتهم بإنهاء حياة الطفلة السودانية جانيت يفجر مفاجأة فى محاكمته (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تعلن استهداف إيلات الإسرائيلية بطائرات مسيرة

عاجل.. غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى دورى نايل

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟