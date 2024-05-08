ياسمين عبد العزيز لـ"صاحبة السعادة": أنا صاحبة ولادى جدًا

قالت النجمة ياسمين عبد العزيز، إنها صاحبة أولادها بدرجة كبيرة، حيث أنها تمارس دورها كأم وفي نفس الوقت كصديق لهم، وهذا يساهم في تعزيز الثقة بينهم.

وأشارت، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" والمُذاع على فضائية dmc في الجزء الثاني، إلى أنه من الخطأ التمبيز بين الأبناء في التربية والمعاملة.

وأضافت، أنها زرعت في ابنتها بأنها سندريلا، مؤكدًا أن التربية لابد أن يكون فيها الكثير من الثقة لتفادي المخاطر الخارجية من المجتمع.

ونوهت، أنها لا تطبخ لهم، بسبب أنها تعمل، حيث وعدتها خلال الحلقة بأنها ستطبخ لها محشي كرنب، مشيرة أنها لا تتقن فنون الطبخ كما يعتقد البعض.

وتحل النجمة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة DMC الفضائية، حيث شهد الجزء الاول من الحلقة الكثير من المواقف المؤثرة مثل الحديث عن علاقتها مع الفنان أحمد العوضي، بالإضافة إلى فقرة الغناء.