ياسمين عبد العزيز تبدأ حلقة الجزء الثانى من صاحبة السعادة بـ "أكلة فسيخ ورنجة"

بدء الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج "صاحبة السعادة"، والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة DMC الفضائية، بـ "أكلة فسيخ ورنجة"، مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

وأشارت "عبد العزيز"، إلى أنها تعشق تناول الفسيخ والرنجة، مؤكدة أنها تأكل ولكنها ليست ماهرة في الطبخ، حيث سيطرت نوبة ضحك هيستيرية بينها وبين الإعلامية إسعاد يونس.

واقتحمت النجمة ياسمين عبد العزيز، الاستديو، في فقرة تقديمها من قبل إسعاد يونس، حيث أنهالت على أطباق الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر، الأمر الذي تسبب في نوبة بكاء للإعلامية إسعاد يونس.

وتحل النجمة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة DMC الفضائية، حيث شهد الجزء الاول من الحلقة الكثير من المواقف المؤثرة مثل الحديث عن علاقتها مع الفنان أحمد العوضي، بالإضافة إلى فقرة الغناء.