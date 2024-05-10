الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية متحصنة وإيقاعها بين قتيل وجريح

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة  حماس، صباح اليوم، استهداف مبنى يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “نفذنا عملًا عسكريًا مركبًا ومتزامنًا بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح، حيث تم استهداف مبنى يتحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة TBG واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة ياسين 105 واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة RPG أفراد، وإيقاع كامل القوة بين قتيل وجريح”.

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جيش الاحتلال يقصف 40 هدفًا في غزة خلال 24 ساعة

وسبق، وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن وقوع حادثين لجنود جيش الاحتلال ودبابة أخرى أسفرت عن وقوع قتلي وجرحي.

الاحتلال: بدأنا عملية عسكرية في حي الزيتون بغزة لمنع حماس من إعادة قواتها

والخميس، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قواته بدأت عملية عسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة لمنع حماس من إعادة بناء قواتها هناك، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

أضاف متحدث جيش الاحتلال: “قواتنا لديها ما تحتاج إليه من ذخائر لعملية رفح الفلسطينية وعمليات أخرى مقررة وقواتنا تواصل العمل في شرق رفح الفلسطينية وتعميق العمليات شمال قطاع غزة”.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إن واشنطن تعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستضعف موقف إسرائيل في محادثات الرهائن مع حماس.

وذكر ميلر أن واشنطن ما زالت تتواصل مع إسرائيل بشأن تعديلات في مقترح وقف إطلاق النار المقدم من حركة "حماس".

وأضاف أن العمل جار لوضع اللمسات النهائية على نص اتفاق، لكن ذلك العمل "بالغ الصعوبة".

وذكر مسئول إسرائيلي كبير، في وقت متأخر من أمس الخميس، أن أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة لوقف الأعمال القتالية انتهت، وأن إسرائيل ستمضي قدمًا في عمليتها في رفح وأجزاء أخرى من القطاع الفلسطيني وفقًا للمخطط.

القسام حركة حماس الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال قطاع غزة

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