الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اختتام فعاليات اللقاء الرابع عشر لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية في الشرق الأوسط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت مساء اليوم الجمعة، بالمقر بالبابوي بالقاهرة، أعمال اللقاء الرابع عشر لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في الشرق الأوسط، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كليكيا الكبير.
 

وناقش اللقاء عددً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها قضية الوجود المسيحي في الشرق الأوسط، والعلاقات مع العائلات الكنسية، والمجالس المسكونية.

وصدر في ختام اللقاء بيانًا مشتركًا حوى ما تم التوافق عليه بين الكنائس الأرثوذكسية الثلاث.

وقدم رؤساء الكنائس الثلاث في سياق البيان الختامي التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

فيما أعرب البيان عن القلق العميق إزاء الصراعات والتوترات التي يشهدها العالم في شتى أنحائه وخاصة منطقة الشرق الأوسط، كما أعرب عن انضمام الكنائس إلى محبي السلام في إدانتهم للعنف بجميع أشكاله، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراء المناسب من أجل الإنهاء الفوري للعدوان على غزة، والبدء في مفاوضات هادفة ذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأضاف البيان: "إن العدالة الكاملة هي وحدها القادرة على ضمان استعادة السلام الشامل والحقيقي والدائم في الشرق الأوسط".

وبدأت صباح اليوم، اجتماعات أصحاب القداسة بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الاجتماع الرابع عشر، والذي تستضيفه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة.
 

اجتماعات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية

اللقاء الأول: 
دير الأنبا بيشوي، وادي النطرون، مصر عام 1998.

اللقاء الثاني: 
دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_ سوريا عام 1999.

اللقاء الثالث: 
كاثوليكوسية الأرمن لبيت كيليكيا أنطلياس _لبنان عام 2000

اللقاء الرابع: 4
مركز مار مرقس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية_مصر عام2001

بالمقر بالبابوي بالقاهرة أعمال اللقاء الرابع عشر لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الشرق الأوسط تواضروس الثاني

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