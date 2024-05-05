الأحد 05 مايو 2024
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الكرازة

الأنبا بضابا يستقبل محافظ قنا للتهنئة بعيد القيامة

جريدة الدستور

توافد المهنئون صباح اليوم على دير الأنبا بضابا وابن خالته الأنبا اندراوس للراهبات بنجع حمادي بمطرانية الأقـباط الارثوذكس بنجع حمادي.

استقبل الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها اليوم، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ومدير أمن قنا وعدد من وكلاء الوزارات وعدد من قيادات الجيش والشرطة والعديد من وفود أعضاء مجلس النواب والشورى وأعضاء بيت العائلة المصرية وأعضاء الأحزاب السياسية ورجال الدين الإسلامي والهيئات والمؤسسات والشخصيات العامة الذين جاءوا إلى الدير لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وترأس الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي صلوات قداس العيد بكاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي.

وشاركه في إتمام صلوات قداس العيد كهنة وشمامسة الكنيسة، وتحتفل الكنائس المسيحية اليوم بقداس عيد القيامة المجيد وفقًا للتقويم الشرقي وذلك بعد صوم استمر لمدة ٥٥ يومًا.

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