الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يوزع الحلوى على المُهنئين بعيد القيامة المجيد

البابا تواضروس
البابا تواضروس

حرص البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على تقديم الحلوى للشعب القبطي الذي جاء لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

وخرج البابا تواضروس الثاني من المقر البابوي إلى ساحة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لاستقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد من شعب الكنيسة الذين حرصوا على تقديم التهنئة لقداسة البابا بالعيد. 

وفتحت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أبوابها منذ الصباح لاستقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد.

ترتيبات العيد

وكانت قد كشفت الكنيسة عن ترتيبات تغطية فعاليات عيد القيامة المجيد ٢٠٢٤ للقنوات والإعلاميين.

وقالت الكنيسة في بيانها إنه بالنسبة للتغطية الإعلامية لاحتفالات عيد القيامة المجيد، يسر المركز الإعلامي أن يعلن عن الترتيبات الخاصة به، لتسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين  لتغطية قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت الموافق ٤ مايو ٢٠٢٤م، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وكذلك تغطية استقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوي بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق الأحد ٥ مايو، سيتم استخراج تصريح التغطية لكل حدث على حدة. (تصريح للقداس وآخر للاستقبالات).

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني للشعب القبطي القيامة المجيد بعيد القيامة المجيد

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