بث مباشر.. البابا يترأس قداس عيد القيامة المجيد وسط ألحان الشمامسة

ينقل “الدستور” لكم بثًا مباشرًا لقداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، إذ يترأس بعد قليل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد لمن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويدخل البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبري بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على ألحان وتراتيل الشمامسة.

ويدخل موكب قداسة البابا تواضروس الثانى إلى صحن الكنيسة وسط ألحان الشمامسة وبصحبته أساقفة الكنيسة المشاركين في الصلاة والأباء الكهنة والشمامسة، حيث تلوا الألحان والترانيم الخاصة بعيد القيامة المجيد.

ومن جهتها، كشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات حضور قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة.

وقالت الكنيسة في بيان لها، على أبناء الكنيسة الراغبين في حضور صلوات قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت 4 مايو 2024 اتباع ما يلي، يسجل الشخص اسمه في الكنيسة التابع لها، مع صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص به.

وتابع البيان، أنه تقوم كل كنيسة بتجهيز كشوف بأسماء أبنائها مرفق بها صور بطاقات الرقم القومي تسلم الأوراق المشار إليها لمكتب وكيل عام البطريركية بالقاهرة في موعد أقصاه يوم الاثنين 15 أبريل الجاري.

واختتم البيان، سيتم تجهيز دعوات الحضور بحيث يكون لكل شخص دعوة مدون بها اسمه، حيث يتوجب عليه تقديمها مع بطاقة الرقم القومي عند دخوله الكاتدرائية يوم قداس العيد، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.

كما كشفت الكنيسة ترتيبات تغطية فعاليات عيد القيامة المجيد ٢٠٢٤ للقنوات والإعلاميين

وقالت الكنيسة في بيانها إنه بالنسبة للتغطية الإعلامية لاحتفالات عيد القيامة المجيد، يسر المركز الإعلامي أن يعلن عن الترتيبات الخاصة به، لتسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين لتغطية قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت الموافق ٤ مايو ٢٠٢٤م، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وكذلك تغطية استقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوي بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق الأحد ٥ مايو، سيتم استخراج تصريح التغطية لكل حدث على حدة. (تصريح للقداس وآخر للاستقبالات)

وتابعت: ولذلك نرجو تقديم طلب التغطية فى شكل مجلد (فولدر) لكل حدث على حدة. على أن يكون الطلب معنونًا باسم الحدث المطلوب تغطيته. مع ضرورة أن يحوي الطلب المقدم ما يلي ملفًّا يتضمن خطابًا رسميًّا على ورق المؤسسة صاحبة الطلب ومختوم بختمها مضمن به أسماء فريق العمل يُدَون أمام كل اسم الرقم القومي كاملًا، أو رقم جواز السفر (بالنسبة للأجانب فقط) تحديد الحدث موضوع الطلب في الخطاب فيتم التحديد إما "قداس العيد" أو "استقبالات يوم العيد".

ويسبق يوم أحد القيامة مايعرف باسم سبت النور المقدس، والذي تحدث معجزته من كنيسة القيامة بالقدس.

وتحتل فكرة «القيامة» مكانة بارزة في الفكر المسيحي إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التي تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات، خصوصا ترمز لقصص أساسية في العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.