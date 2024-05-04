الكاتدرائية تتزين استقبالا لقداس العيد برئاسة البابا

تزينت الكنيسة الكبري الملحقة الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بالورود وصور القيامة في مختلف أرجائها، فيما تنتشر فرق الكشافة لإرشاد المدعوين والمصلين لأماكن جلوسهم داخل الكاتدرائية، بينما يردد الشمامسة الألحان الكنسية الخاصة بهذه المناسبة.

وتشهد محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تكثيف التواجد الأمنى وانتشار رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بعيد القيامة المجيد والذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من كبار رجال ورجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت 4 مايو قداس عيد القيامة المجيد 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمشاركة واسعه من كبار رجال الدولة والنواب.

وتبث الصلوات عبر التليفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة "COC" التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

ويشارك البابا تواضروس في إتمام صلوات قداس عيد القيامة عدد من أساقفة الكنيسة، منهم: الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكك الحديدية، والأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادي، إلى جانب مشاركة عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة.

وأعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ترتيبات المشاركة في صلوات قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت ٤ مايو ۲۰٢٤ في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقالت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في بيان، إنه تمت مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات. - يمكن الحصول على دعوات حضور الصلاة من الكنيسة التابع لها أوالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. - لا توجد أماكن للسيارات داخل فناء الكاتدرائية غير مسموح للمشاركين في الصلوات كهنة - شمامسة - شعب)باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة. - خدمة الشماسية قاصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ونرجوعدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.

وتابعت: نرجو التعاون مع خدام الكشافة بالالتزام بتوجيهاتهم سواء عند الدخول أو الخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

واستكملت: نرجو من الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض مرضية، ولو خفيفة الامتناع عن المجئ إلى الكاتدرائية، حرصا على سلامة باقي المصلين تفتح الأبواب الساعة السابعة مساءً فبوابة رقم 1 مخصصة لدخول المسؤولين والشخصيات العامة - بوابة رقم 3 المطلة على شارع وحدة الدمرداش مخصصة لدخول حاملي الدعوات من الشعب.

وأوضحت: يلتزم كل مصل بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به، وذلك في قداس العيد، وغطاء الرأس للسيدات) وذلك للاستخدام الشخصي وللاعتبارات الصحية نرجو عدم التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين كونوا معافين محفوظين في نعمة الرب القدوس، نائلين بركات آلام وقيامة السيد المسيح.