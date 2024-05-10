الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بدء جلسات اجتماع اللجنة الدائمة للقاء بطاركة الكنائس الشرقية الأرثوذكسية بالشرق الأوسط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت صباح اليوم اجتماعات أصحاب القداسة بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الاجتماع الرابع عشر والذي تستضيفه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة.

يأيت هذا برعاية وحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، و مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير للأرمن الأرثوذكس في انطلياس، لبنان، ومشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية للإجتماع، والأنبا توماس مطران القوصية ومير وعضو اللجنة التنفيذية بمجلس الكنائس العالمي، والأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية، والدكتور جرجس صالح الأمين الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط وسكرتير اللجنة الدائمة، والحبر الجليل مار إقليمس دانيال كورية متروبوليت بيروت للسريان الأرثوذكس والمطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماه وطرطوس وتوابعها للسريان الأرثوذكس، والنائب البطريركي بالوكالة، وذلك في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القاهرة.

 تفاصيل الاجتماع

بدأ الاجتماع بالصلاة الجماعية باللغات الثلاث القبطية والسريانية والأرمنية لأصحاب القداسة من أجل السلام في العالم أجمع ومنطقة الشرق الأوسط، ثم تم عرض ما تم دراسته من قبل اللجنة التنفيذية على مدار الأيام الماضية، ستستكمل الجلسات عصر هذا اليوم وستختتم  ببيان رسمي لأصحاب القداسة.

جدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأسست عام 1998م،  في عهد أصحاب القداسة مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث ومثلث الرحمات مار اغناطيوس زكا الأول عيواص والكاثوليكوس آرام الأول، وأول لقاء انعقد في 10 مارس آزار 1998 بدير القديس الانبا بيشوي وادي النطرون - مصر، وتستمر في الانعقاد بشكل سنوي.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
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