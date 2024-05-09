الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ميلاد القديسة مريم العذراء

السيدة العذراء
السيدة العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بذكرى ميلاد القديسة مريم العذراء وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم نعيد بميلاد البتول الطاهرة مرتمريم .

وأضاف: ولدت هذه العذراء بمدينة الناصرية حيث كان والداها يقيمان، وكان كليهما متوجع القلب لأنه لم يكن يستطيع أن يقدم قربانا لله لأنه لم ينجب أولادا فلما جاء ملء الزمان المعين حسب التدبير الإلهي أرسل ملاك الرب وبشر الشيخ يواقيم والدها حينما كان قائما في الجبل يصلي بقوله: " ان الرب يعطيك نسلا يكون منه خلاص العالم " فنزل من الجبل لوقته موقنا ومصدقا بما قاله له الملاك وأعلم زوجته حنة بما رأي وسمع ففرحت وشكرت الله ونذرت نذرا أن الذي تلده يكون خادما لله في بيته كل أيام حياته وبعد ذلك حبلت وولدت هذه القديسة وأسمتها مريم التي أصبحت ملكة نساء العالمين.

أعياد السيدة العذراء في الكنيسة المصرية

وقال الباحث مينا قصدي انه للسيدة العذراء العديد من الاعياد فى الكنيسة القبطية الارثوذكسية مثل: 

1عيد البشارة بميلادها (7 مسرى).

2 عيد ميلادها (ا بشنس). 

3 عيد دخولها الهيكل فى الثالثة من عمرها (3 كيهك).

4 عيد دخولها ارض مصر مع السيد المسيح (24 بشنس).

5 عيد العذراء حالة الحديد(21 بؤونة).

6 عيد تكريس كنيستها بالمحمة ٨ بؤونه

7 عيد نياحتها (21 طوبة).

8 عيد تذكار(اعلان)  اصعاد جسدها   (16 مسرى).

9 عيد ظهورها فى كنيستها بالزيتون فى (24 برمهات) الموافق 2 أبريل سنة 1968 م .

وذلك بالاضافة الى تذكارها الشهرى فى يوم 21 من كل شهر قبطى، كما يضاف إلى ذلك شهر كيهك وكم التسابيح والمدائح الكثيرة التى نطوّب فيها العذراء مريم كما يشار الى ان بعض القديسين لهم أعياد مثل عيد النياحة أو الإستشهاد وعيد نقل الرفات وعيد تكريس كنيسته وإنما من نحتفل بعيد ميلادهما هما  العذراء مريم  ١ بشنس  والقديس يوحنا المعمدان ٣٠ بؤونه.

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