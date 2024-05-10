الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع بدئها اليوم.. تعرف على تاريخ تأسيس اجتماعات بطاركة الشرق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

بدأت صباح اليوم، اجتماعات أصحاب القداسة بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الاجتماع الرابع عشر، والذي تستضيفه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة.
 

وفي التقرير التالي نستعرض تاريخ تأسيس اجتماعات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في الشرق الأوسط

اجتماعات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية

اللقاء الأول: 
دير الأنبا بيشوي، وادي النطرون، مصر عام 1998.

اللقاء الثاني: 
دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_ سوريا عام 1999.

اللقاء الثالث: 
كاثوليكوسية الأرمن لبيت كيليكيا أنطلياس _لبنان عام 2000

اللقاء الرابع: 4
مركز مار مرقس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية_مصر عام2001

اللقاء الخامس: 
دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_سوريا عام 2002

اللقاء السادس: 
كاثوليكوسية الأرمن لبيت كيليكيا أنطلياس _لبنان عام 2003

اللقاء السابع: 
مركز مار مرقس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القاهرة _ مصر عام 2004

اللقاء الثامن: 
دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_ سوريا عام 2005

اللقاء التاسع: 
مركز مار مرقس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القاهرة _مصر عام 2006

اللقاء العاشر: 
دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_ سوريا عام 2007

اللقاء الحادي عشر: 
كاتدرائية القديس مرقس، العباسية_ مصر عام 2015

اللقاء الثاني عشر: 
المقر البطريركي للسريان الأرثوذكس، العطشانة – لبنان عام 2018

اللقاء الثالث عشر: 
المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي، وادي النطرون – مصر  عام 2022

اللقاء الرابع عشر: 
المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية_ مصر عام 2024

بطاركة الكنائس الأرثوذكسية بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الاجتماع الرابع عشر البابا تواضروس الثاني مار إغناطيوس أفرام الثاني

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