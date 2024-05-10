الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

عادت للانتشار مرة أخرى.. ظهور حالات إصابة بأنفلونزا الخنازير في بريطانيا

انفلونزا الخنازير
انفلونزا الخنازير

استقبلت بريطانيا الفترة الماضية عدة بلاغات عن حالات إصابة بأنفلونزا الخنازير في المملكة المتحدة البريطانية خلال نهاية شهر أبريل الماضي والإعلان عن 7حالات وفاة خلال شهر مايو الحالي، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تبحث ما إذا كان الفيروس قد انتشر إلى أجزاء أخرى من المنطقة الأوروبية أم لا.

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أعراض الأنفلونزا الشائعة:

وحسب موقع Hindustan times، فقد شارك الدكتور سوبراتا داس، رئيس قسم الطب الباطني والسكري في المستشفى الملكي البريطاني قائلًا: "لقد أثار تفشي أنفلونزا الخنازير المخاوف، حيث تشبه الأعراض أعراض الأنفلونزا الشائعة، بما في ذلك الحمى والقروح، والتهاب الحلق والسعال وسيلان أو انسداد الأنف والصداع والتعب والغثيان والقيء والإسهال، وقد تؤدي الحالات الشديدة إلى ضيق التنفس ومضاعفات مثل الالتهاب الرئوي وانخفاض مستويات الأكسجين".

 

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الإجراءات الاحترازية ضد أنفلونزا الخنازير

ونصح بأن الإجراءات الاحترازية ضد أنفلونزا الخنازير مماثلة لتلك الخاصة بكوفيد-19، مشددًا على أهمية ارتداء الأقنعة وغسل اليدين بشكل متكرر وتطهير الأسطح والحفاظ على النظافة العامة. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح الأفراد بتغطية أنفهم وفمهم عند العطس أو السعال، وتجنب لمس وجوههم، والابتعاد عن الأفراد المرضى.

وإذا شعرت بالتوعك، فمن المستحسن البقاء في المنزل لمنع المزيد من انتشار الفيروس، ويحتاج البالغون إلى تلقي لقاح الأنفلونزا السنوي، الذي يحميهم من المضاعفات الشديدة للأنفلونزا.

وحسب التقرير فإن H1N1 هو إحدى سلالات فيروس الأنفلونزا، والتي تسمى "أنفلونزا الخنازير" حيث تم العثور عليها في الأصل في الخنازير، الفيروس معدي تمامًا وينتشر بين البشر بسرعة وفعالية، مسببًا أعراضًا مشابهة لأعراض الأنفلونزا البشرية العادية.

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الاحتياطات الرئيسية لتجنب أنفلونزا الخنازير أو H1N1:

- تغطية الأنف والفم بمنديل عند السعال أو العطس والتأكد من التخلص من المنديل مباشرة بعد الاستخدام وبطريقة آمنة.

- غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو استخدام معقمات اليدين.

- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين من الواضح أنهم مرضى أو يشتبه في إصابتهم.

- العزل لمنع انتشار المرض للآخرين.

- والأهم من ذلك، أن الحصول على لقاح الأنفلونزا السنوي فهو يساعد في تقليل خطر وشدة فيروس H1N1.

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