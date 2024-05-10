الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حاتم صابر: إعادة إعمار غزة يحتاج إلى عشرات السنوات والتكلفة تزيد عن 96 مليار دولار

ببرنامج التاسعة
ببرنامج "التاسعة"

قال العقيد حاتم صابر، الخبير العسكري، إن تكلفة اعادة إعمار غزة يحتاج إلى عشرات السنوات والتكلفة تزيد عن 96 مليار دولار.

وأضاف العقيد حاتم صابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا هو ما حذرت منه السياسة المصرية منذ بداية الأزمة، تحديدًا أن ما تم على الأرض وما يجري هي محاولة لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وإخلاء الساحة للدولة الإسرائيلية لتعيش فسادا في منطقة قطاع غزة.

إن القوات الجوية المصرية شاركت بقوة في عملية القاء المساعدات في وسط وشمال غزة، لمحاولة النزوح العكسي لمن تم تهجيرهم إلى رفح حتى تعود مرة أخرى إلى وسط وشمال غزة في محاولة لإعادة بناء في المناطق التي تم تدميرها.

وأشار العقيد حاتم صابر، إلى أن من كل 100 مبنى في غزة تم هدم 81 مبنى سكنيا باستخدام قنابل متطورة.

العقيد حاتم صابر إعمار غزة فلسطين القضية الفلسطينية غزة

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