الوزراء: اتفاق مصري أردني على أهمية إعادة إعمار غزة كوسيلة لمواجهة مخططات التهجير

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أهم النقاط التي أكدها رئيس الوزراء المصري ونظيره الأردني حول سبل حل القضية الفلسطينية.

وقال إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الأردني بشر الخصاونة­­، أكدا على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة والعمل على وقف الحرب وإرسال المساعدات والتهدئة وإعادة الإعمار تمهيدًا للوصول إلى مرحلة استئناف المفاوضات مرة أخرى وتحقيق حل الدولتين".

وأضاف “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" للإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة “الحياة”، أن الجانبان اتفقا على أهمية حل الدولتين باعتباره الحل والسبيل الوحيد لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وكذلك العمل على تجنب أي تصعيد وتحقيق تسوي دائمة وعادلة في المنطقة، وبالتالي تم التركيز على تلك النقاط، بجانب أهمية العمل على إعادة إعمار غزة، باعتبارها أمرًا ضروريًا ولا مفر منه لمواجهة مخططات التهجير التي ترفضها مصر و الأردن.