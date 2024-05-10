الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"آسيا تايمز": أوروبا متشددة في موقفها تجاه روسيا وسط خسائر أوكرانيا

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على المساعدات الأوروبية إلى اوكرانيا والمواقف المتشددة ضد روسيا وسط خسائر أوكرانيا، حيث تؤيد فرنسا نشر قوات على الأرض بينما تقول بريطانيا إن كييف يمكنها استخدام أسلحتها لضرب أهداف داخل روسيا. 

وذكرت الصحيفة أنه بعد أسبوعين من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار لكييف، كان التأثير على ساحة المعركة متواضعا نسبيا.

العمليات الهجومية الروسية تستمر بلا هوادة 

 

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ووفقاً لتقييم أجراه معهد دراسات الحرب، فإن العمليات الهجومية الروسية استمرت بلا هوادة. تستمر قوة الغزو التابعة لفلاديمير بوتين في تحقيق مكاسب إقليمية إضافية على طول الأجزاء الرئيسية من خط المواجهة في الشرق والجنوب.

ويبدو أن المعركة الأكثر أهمية في الوقت الحالي تدور حول بلدة تشاسيف يار الشرقية، على بعد عشرة كيلومترات فقط غرب باخموت، والتي استولت عليها روسيا قبل عام، إذا سقطت المدينة، فسيكون ذلك مؤشراً على نجاح روسيا في ساحة المعركة وبطء وتيرة الصراع بشكل لا يصدق.

 ومع ذلك، سيكون ذلك مؤشرًا آخر على أنه على الرغم من حزمة المساعدات الأمريكية، فإن الزخم في الحرب لا يزال لصالح روسيا في الوقت الحالي.

ولم يكن من الواقعي أن نتوقع أن تستعيد أوكرانيا زمام المبادرة العسكرية على الفور. هذا على الرغم من حقيقة أن وزارة الدفاع الأمريكية قد قامت بالفعل بوضع الإمدادات الرئيسية، بما في ذلك قدرات الدفاع الجوي وذخائر المدفعية، قبل توقيع بايدن وتمكنت من تسليمها إلى أوكرانيا في بعض الحالات في غضون ساعات.

لكن التقدم الروسي المستمر يشير أيضًا إلى تأخير محتمل من الجانب الأوكراني في توزيع الإمدادات الجديدة على قوات الخطوط الأمامية. وحتى عندما يتم التغلب على هذه المشاكل اللوجستية، فإنها لن تعوض بالضرورة بسرعة التوازن الإجمالي غير المواتي في المعدات والقوى العاملة الذي لا تزال أوكرانيا تواجهه.

وقد استنفدت مخزوناتها من المعدات الحربية الحيوية إلى الحد الذي جعل هزيمة أوكرانيا لا تبدو ممكنة فحسب، بل أصبحت محتملة على نحو متزايد، وبصرف النظر عن رفع المعنويات، فمن المرجح أن توفر حزمة المساعدات الأمريكية لكييف ما يكفي من الوقت لصد الهجوم الروسي المتوقع في وقت لاحق من هذا الربيع.

ومن شبه المؤكد أن هذا من شأنه أن يضمن أن أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين سيكونون في وضع قرب نهاية عام 2024 عندما يتمكنون من إنتاج ما يكفي من المعدات والذخائر لرؤية كييف خلال شتاء صعب آخر على الأرجح - بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية في عام 2020. شهر نوفمبر.

تصلب المواقف في أوروبا


ومؤخراً، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شركاءه الأوروبيين على التفكير في إرسال قوات إلى أوكرانيا كملاذ أخير لمنع النصر الروسي. عندما طرح ماكرون هذه الفكرة في البداية في فبراير، قوبلت برفض قاطع من قبل الحلفاء الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي.

ولم يتم التوصل إلى أي شيء في ذلك الوقت، لكن حقيقة عودتها إلى الطاولة ترجع، إلى حد ما على الأقل، إلى التبجح الفرنسي، وحتى الآن استجابت ليتوانيا فقط بشكل إيجابي إلى حد ما، مشيرة إلى أنها ستكون مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا في مهمة تدريبية.

لكن رؤية ماكرون تشير إلى أن أي الصقور في المناقشة الأوسع حول كيفية استجابة أوروبا للتهديد الذي تشكله روسيا بلا شك إلى ما هو أبعد من هذه الحرب قد وجدوا حليفا قويا في الرئيس الفرنسي.

ويشار إلى تغيير مماثل في الاتجاه في المملكة المتحدة، وفي حين يواصل اللورد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، استبعاد "نشر قوات على الأرض" في أوكرانيا، فقد أكد صراحة أن كييف قادرة على استخدام أنظمة الأسلحة التي توفرها المملكة المتحدة لضرب أهداف داخل روسيا.

فرنسا روسيا أوكرانيا موقف متشدد المساعدات الاوروبية

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