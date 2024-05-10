مايكروسوفت تختبر «قائمة ابدأ» جديدة لنظام

بدأت مايكروسوفت في اختبار تغيير مثير للاهتمام في قائمة ابدأ لنظام التشغيل ويندوز 11، مما يشير إلى احتمال حصول القائمة على أول تحديث رئيسي لها منذ عام 2021.

ما هي التغييرات؟

يحتوي الإصدار التجريبي الجديد من ويندوز 11 برقم البناء 26212 على ميزة جديدة تسمى "Start Menu Companions" تظهر في لوحة عائمة بجوار قائمة ابدأ. تشبه هذه الفكرة Live Tiles في عصر ويندوز 10 والأدوات الموجودة عبر لوحة الأدوات.

ما هي وظائفها؟

لم تعلن مايكروسوفت رسميًا عن هذه الميزة، لكن يبدو أنها ستسمح للمطورين بتوسيع قائمة ابدأ ويندوز 11 بوظائف تشبه التطبيقات المصغرة، مع عرضها داخل جزيرة عائمة بجوار القائمة.

يُتوقع أن يتمكن المطورون من إنشاء تطبيقات توفر معلومات تشبه التطبيقات المصغرة من خلال "البطاقات التكيفية"، وهي طريقة لعرض مجموعات معلومات واجهة المستخدم دون الاعتماد على المنصة.

التخصيص والتحكم

تتيح مايكروسوفت للمستخدمين تغيير موضع اللوحة العائمة على الجانب الأيمن أو الأيسر من قائمة ابدأ. كما يمكن العثور على خيارات الإعداد المتعلقة بميزة "Start Menu Companions" في قسم إعدادات ويندوز 11 الرئيسي، مع القدرة على تثبيت العديد من التطبيقات المرافقة وتمكينها أو تعطيلها.

تضيف مايكروسوفت موقع مطور الارتباط للتخصيص، وتركز التطبيقات المرافقة على الويب، تمامًا مثل التطبيقات المصغرة الموجودة داخل ويندوز 11.

ما هي أهمية هذه التغييرات؟

تُقدم ميزة "Start Menu Companions" إمكانيات جديدة لتوسيع وظائف قائمة ابدأ ويندوز 11، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص تجربتهم بشكل أكبر والحصول على معلومات سريعة وسهلة الوصول إليها.