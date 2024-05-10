حاكم إقليم دارفور: ميليشا الدعم السريع تتبع سياسة "الأرض المحروقة" فى الفاشر

أعلن حاكم إقليم دارفور، اليوم الجمعة، أن ميليشا الدعم السريع تقصف بشكل "عشوائي ومتعمد" مواقع السكان في الفاشر، مشيرا إلى أن الميليشا المتمردة تتبع سياسة "الأرض المحروقة" في الفاشر، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية.

تخفيف آثار الحرب المستمرة في الإقليم والبلاد

وفي سياق متصل، وافق القائم بأعمال والي ولاية شمال دارفور السوداني، الحافظ بخيت محمد، على خطة عمل وضعتها وزارة الزراعة بالولاية لتخفيف آثار الحرب المستمرة في الإقليم والبلاد.

ترأس المحافظ بخيت خلال اليومين الماضيين الاجتماع السنوي لمجلس حكم الولاية بمقر الأمانة العامة للدولة. واستعرض الاجتماع، الذي حضره كافة أعضاء المجلس، تقارير الأداء العام، ومجمل الأوضاع، وأداء المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاعات الخدمية والتنموية.

كما وافق مجلس الإدارة على خطة عمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية.

وتتضمن الخطة عدة مشاريع تستهدف الشباب خاصة كيفية مساعدتهم على تجنب إدمان المخدرات مع التركيز على البرامج المفيدة اقتصاديا.

وفي بيان صدر بعد الاجتماع، قال خالد يوسف أبو ورقة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة الولاية، لراديو تمازج، إن وزارة الزراعة تخطط للمساعدة في زراعة 5.3 مليون فدان من الأراضي الزراعية هذا الموسم.

وقال إن "المجلس وافق على خطة عمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية التي تتضمن عدة برامج حيث تصل المساحة الزراعية المقترحة للموسم الحالي إلى 5.3 مليون فدان شاملة المحاصيل النقدية والغذائية".

وبحسب يوسف، أكد المجلس على ضرورة نجاح الموسم الزراعي الحالي باعتباره صمام الأمن الغذائي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مع التركيز على المحاصيل الغذائية، بالإضافة إلى المحاصيل النقدية.

وتواصل الحرب في السودان بين الجيش السوداني وميليشا الدعم السريع في الولايات السودانية منذ منتصف ابريل الماضي.