كاتب سودانى: الجهود المصرية مستمرة لإنهاء الحرب فى السودان

قال الكاتب الصحفي السوداني طاهر المعتصم، إن الجهود المصرية لإنهاء الحرب في السودان بدأت منذ يوليو 2023 بعد اندلاع الحرب بثلاثة أو أربع شهور في مؤتمر دول الجوار، وتواصل الجهود المصرية بصورة جيدة وعلى مسافة واحدة من الفرقاء السودانين، كما أنه من المتوقع استمرار جهود مصر في منبر جدة الذي أعلن عنه بعد توسعه وسيكون من المؤكد دور أيجابي للجهود المصرية لوقف إطلاق النار في السودان ووقوف الحرب.

ميثاق السودان

وقال "المعتصم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المجموعة السياسية ميثاق السودان التي تمت في القاهرة أمس، هي نفس مجموعة الخطة الديمقراطية التي عقدت قبل حوالي عام وطرحت مشروع من قبل التقدم والحرية والتغيير، وهي مجموعة شاركت في السلطة منذ 25 أكتوبر عام 2020، ولكن لم يكون هناك طرح واضح بالنسبة لإيقاف الحرب، وهي القضية التي تهم السودانيين، حيث يعاني السودانيون من نزاح أكثر من 8 مليون نسمة هاجروا من بلدهم، كما أن ما قدم من خلال الميثاق هو الحديث عن الهياكل للسلطة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير صادر لها أن أكبر عملية نزوح شهدها العالم كانت من السودان، مشيرة إلى أنه انفجر نزاع طويل الأمد بين الجيش السوداني وميليشا الدعم السريع المتمردة منذ أبريل 2023، وربما قُتل ما يصل إلى 150 ألف شخص منذ ذلك الحين، وفقًا لتقديرات الولايات المتحدة، ولا تظهر أي علامة على تراجع العنف.

وفر الملايين من منازلهم، مما أدى إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة نزوح في العالم. وبعيدًا عن الحروب في أوكرانيا وغزة، فإن هذه كارثة إنسانية نادرًا ما تتصدر عناوين الأخبار، وقد تعهد المانحون الدوليون بتقديم مساعدات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في تقرير صادر اليوم الخميس.