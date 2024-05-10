موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2025/2024.. التفاصيل وكيفية التسجيل

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موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2024-2025

في نهاية كل عام دراسي تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإعلان عن موعد بدأ امتحان القدرات لطلبة كلية الفنون الجميلة من طلاب الثانوية العامة لنفس العام ولكن حتى اللحظة لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد امتحان القدرات لكلية الثانوية العامة الراغبين في دخول كليات الفنون الجميلة على مستوى الجمهورية ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن بدء اختبارات القدرات لهذه الكليات في بداية النصف الثاني من شهر يوليو 2024.

امتحان قدرات فنون جميلة 2023-2024



بدأ التسجيل في اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بكليات الفنون الجميلة العام الماضي عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، من السبت 15/ 7 /2023 واستمر حتى الخميس 27/ 7 /2023.

وبعدها حددت كل كلية الموعد الخاص بها لاداء امتحانات القدرات.

وتجرى امتحانات القدرات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات.

الأوراق المطلوبة لتسجيل امتحان قدرات فنون جميلة 2024-2025

رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه.

صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات

تخصصات فنون جميلة التى تجرى اختبارات قدرات:

اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة تجرى في تخصص فنون وعمارة في الكليات التي حددتها وزارة التعليم العالي، في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك لطلاب محافظات القاهرة- الجيزة – القليوبية – الفيوم، وفي كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية لطلاب محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

والطلاب محافظات بني سويف- المنيا تجرى اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، أما في محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر في كلية الفنون الجميلة بالأقصر، وطلاب محافظة أسيوط والوادي الجديد وسوهاج في كلية الفنون الجميلة بأسيوط.

أما طلاب محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبور سعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس وكفر الشيخ والغربية والمنوفية، تجرى لهم اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة.

خطوات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات

دخول الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب لبدء عملية التسجيل.

تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب “علمية – هندسية – أدبية”)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

اختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.