الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وزيرة الهجرة

الاستقبال
الاستقبال

استقبل اليوم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بديوان عام محافظة الدقهلية.

وعلى هامش الاستقبال قالت الوزيرة، إن "مراكب النجاة" هي مبادرة رئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب المصري، من خلال عدد من المحاور الهامة كالتوعية والتأهيل والتدريب، بجانب توفير فرص عمل في الداخل والخارج.

وتقوم وزيرة الهجرة وشؤون الميدان بزيارة لمحافظة الدقهلية ضمن فعاليات مراكب النجاة لتوعية الناس بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومن بين الأنشطة التي تقوم بها الوزيرة، حضور فعاليات مراكب النجاة في القاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وافتتاح معرض "إيادي مصر" للمنتجات اليدوية، وزيارة القافلة الطبية في بكفر بدواي الجديد، وتفقد مركز تدريب المركز الألماني التابع لوزارة الهجرة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة

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