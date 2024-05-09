الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تقارير إسرائيلية: التحقيقات الداخلية تُشير إلى قرب رحيل رئيس الأركان عن منصبه

رئيس الأركان هرتسي
رئيس الأركان هرتسي هاليفي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك تقديرات لمسئولين في الأمن تفيد بأنه من المتوقع أن يغادر رئيس الأركان هرتسي هاليفي منصبه بعد انتهاء التحقيقات الداخلية في الجيش، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي إن الاتصال جاء بعد وقت قصير من مقتل 7 عمال إغاثة من المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية.

وقالت هيئة المعابر الفلسطينية، إن معابر قطاع غزة لا تزال مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال ولم يتم إدخال أي مساعدات لقطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري لرفح الفلسطينية، 

قال حزب الله اللبناني: استهدفنا موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا به إصابة مباشرة.

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