لماذا تعشق الريال.. هاشتاج يتصدر ترند "إكس" بعد تأهل الملكي لنهائي أوروبا

تصدًّر هاشتاج "لماذا تعشق الريال" ترند منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تأهل الفريق الإسباني إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوزه المثير على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف النهائي.

وعلق المغردون على منصة التواصل الاجتماعي "X" على فوز الفريق الملكي وصعوده إلى المباراة النهائية، بعد شوطين مثيرين خاضهم ضد غريمه بايرن ميونخ، بعد إحراز هدفين مقابل هدف لميونخ الألماني.

واعتلى هاشتاج "#لماذا_تعشق_الريال" صدارة قائمة الأكثر تداولًا على منصة التغريدات إكس، محققًا آلاف المشاهدات في وقت قصير للغاية.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وتأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى عقبة بايرن ميونخ الألماني بالفوز بنتيجة 4 - 3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما تأهل فريق بروسيا دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

موعد مبارة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة نارية مرتقبة أمام نظيره بروسيا دورتموند، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

ومن المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، يوم السبت 1 يونيو المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويمتلك فريق ريال مدريد الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، برصيد 14 لقبًا، بينما حقق فريق دورتموند البطولة مرة واحدة فقط في موسم 1996-1997.