الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لماذا تعشق الريال.. هاشتاج يتصدر ترند "إكس" بعد تأهل الملكي لنهائي أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

تصدًّر هاشتاج "لماذا تعشق الريال" ترند منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تأهل الفريق الإسباني إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوزه المثير على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف النهائي.

وعلق المغردون على منصة التواصل الاجتماعي "X" على فوز الفريق الملكي وصعوده إلى المباراة النهائية، بعد شوطين مثيرين خاضهم ضد غريمه بايرن ميونخ، بعد إحراز هدفين مقابل هدف لميونخ الألماني.

واعتلى هاشتاج "#لماذا_تعشق_الريال" صدارة قائمة الأكثر تداولًا على منصة التغريدات إكس، محققًا آلاف المشاهدات في وقت قصير للغاية.

رسميًا.. ريال مدريد يعلن إصابة تشوامينى وشكوك حول لحاقه بنهائى أبطال أوروبا

ألفونسو ديفيز يكشف موقفه من الانضمام إلى ريال مدريد

نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وتأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى عقبة بايرن ميونخ الألماني بالفوز بنتيجة 4 - 3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما تأهل فريق بروسيا دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

موعد مبارة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة نارية مرتقبة أمام نظيره بروسيا دورتموند، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

ومن المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، يوم السبت 1 يونيو المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويمتلك فريق ريال مدريد الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، برصيد 14 لقبًا، بينما حقق فريق دورتموند البطولة مرة واحدة فقط في موسم 1996-1997.

الريال ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروب دوري ابطال اوروبا بايرن ميونخ ميونخ

مواد متعلقة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن إصابة تشوامينى وشكوك حول لحاقه بنهائى أبطال أوروبا

ألفونسو ديفيز يكشف موقفه من الانضمام إلى ريال مدريد

الأكثر قراءة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

الإعدام للمتهم بقتل صديقه بعد استدراجه بزعم ممارسة الرذيلة مع فتاة بالسويس

عاجل.. محمد الباز: المجتمع الدولى يلعب أسوأ دور فى القضية الفلسطينية

أحمد العوضى يرد على أنباء عودته لـ ياسمين عبدالعزيز بـ7 رسائل

عصابات المؤهلات.. «الدستور» تخترق شبكات مزورى الشهادات الجامعية: مصرية وأجنبية بأختام طبق الأصل

المجتمع الدولى لا يتعاطف مع القضية الفلسطينية.. محمد الباز يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين