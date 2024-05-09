بايدن يُحذر نتنياهو من تغيير السياسات الأمريكية حال استمرار انتهاكاته بحق المدنيين

قالت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، إن الاتصال جاء بعد وقت قصير من مقتل 7 عمال إغاثة من المطبخ المركزي العالمي في غارة إسرائيلية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضافت رويترز عن مسؤول أمريكي أن بايدن أعطى نتنياهو إنذارا نهائيا بحماية المدنيين وإلا فإن السياسة الأمريكية ستتغير.

وقالت هيئة المعابر الفلسطينية إن معابر قطاع غزة لا تزال مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال ولم يتم إدخال أي مساعدات لقطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري لرفح الفلسطينية،

قال حزب الله اللبناني إنه تم استهدفنا موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا به إصابة مباشرة.

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إنه تم نزوح نحو 100 ألف شخص من رفح الفلسطينية.. والمدنيون في غزة يواجهون المجاعة وعمليات القتل.