عبد الصادق: تطوير صناعة التأمين يسهم فى زيادة الناتج القومى للدولة

قال المهندس خالد عبد الصادق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن تطوير صناعة التأمين في مصر يعد أمرًا ذا أهمية بالغة نظرًا لدورها الحيوي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف عبد الصادق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن صناعة التأمين في مصر تشهد تحولات وتطورات مستمرة تهدف إلى تعزيز القطاع وزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن صناعة التأمين تعتبر جزءًا أساسيًا من البنية الاقتصادية في أي دولة، وفي مصر تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الثقة والاستقرار بالسوق المالية وتطوير صناعة التأمين في مصر يعزز الحماية المالية للأفراد والشركات، ويحد من المخاطر المالية التي قد تواجهها.

زيادة نسبة التأمين في الاقتصاد المصري تسهم في تحفيز الاستثمارات

وأوضح أن أحد أهم أهداف تطوير صناعة التأمين في مصر هو زيادة نسبة التأمين في الاقتصاد المصري، مما يسهم في تحفيز الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر قطاع التأمين مصدرًا مهما لخلق فرص عمل جديدة وتوفير تأمين صحي واجتماعي للمواطنين.

وأشار إلى أن تعزيز قدرة الشركات التأمينية على تقديم منتجات مبتكرة ومتنوعة يعزز التنافسية في السوق المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وزيادة رضاهم.

وأوضح أنه من الضروري أيضًا تحسين الإطار التشريعي والرقابي لصناعة التأمين في مصر.

وأكد أنه يمكن لتطوير صناعة التأمين في مصر أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير حماية مالية أفضل للمواطنين والشركات، بالتالي يجب أن تكون الحكومة والشركات التأمينية على استعداد للاستثمار في تطوير هذا القطاع وتبني الابتكارات والتقنيات الحديثة لتحسين خدمات التأمين وتلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.