«الصحة العالمية» تدعو أطراف الصراع إلى رفع القيود عن المساعدات الإغاثية

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أطراف الصراع فى السودان إلى ضمان توصيل المساعدات الإغاثية، مشددًا على أن الوقت قد حان لإسكات البنادق فى السودان وتعزيز أصوات السلام، كما دعا إلى وقف إطلاق النار وإجراء عملية سلام شاملة.

وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار «جيبريسوس» إلى أن القتال المستمر فى السودان منذ أكثر من عام أدى إلى كارثة إنسانية مع مقتل أكثر من ١٥ ألف شخص وإصابة ٣٣ ألفًا، ونزوح ما يقرب من ٩ ملايين شخص- نصفهم من الأطفال- كما يحتاج ١٥ مليون شخص إلى مساعدات صحية إنسانية عاجلة.

وقال إن أكثر من ٧٠٪ من المستشفيات موجودة فى الولايات المتضررة من النزاع، وما يقرب من نصف المرافق الصحية فى بقية أنحاء البلاد لا يعمل، أما المستشفيات التى تعمل فهى مكتظة بالأشخاص الذين يبحثون عن الرعاية، والعديد منهم من النازحين داخليًا.

وحذر من استمرار الهجمات على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين الصحيين والمرضى، ما يحرم مجتمعات بأكملها من الخدمات الصحية الأساسية، مشيرًا إلى أن أولوية منظمة الصحة العالمية تتمثل فى ضمان استمرارية الخدمات الصحية لمنع تفشى الأمراض والاستجابة لها، وتوفير الرعاية لمن هم فى أمسّ الحاجة إليها، بمن فيهم النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة.

وأشار إلى أن الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا ما زال مقيدًا للغاية، مشددًا على ضرورة أن تضمن جميع أطراف النزاع إمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين، بما فى ذلك عبر الطرق العابرة للحدود.

ولفت المسئول الأممى إلى الإعلان عن تفشى مرض التهاب الكبد E، مع تسجيل أكثر من ٢٠٠٠ حالة إصابة و٧ وفيات فى تشاد، معظمها بين اللاجئين السودانيين الذين توافدوا إليها، حيث أوفدت منظمة الصحة العالمية فريقًا لدعم الاستجابة هناك.